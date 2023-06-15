«Продвижение идёт энергично» – Остин об обучении украинских пилотов на F-16

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Не только Дания и Голландия выразили готовность помогать тренировать украинских пилотов управлять самолетами F-16, которые будут переданы Киеву для продолжения войны против России.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны США Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По F-16 хочу сказать, что мы очень благодарны Дании и Голландии за то, что они возглавили эти усилия, разрабатывают планы подготовки пилотов. Есть целый ряд других стран, которые присоединились и участвуют в этой работе. Она продолжается, сегодня нам сообщили о дальнейших планах, о дальнейших шагах, о том, что предстоит сделать и, должен сказать, что все настроены очень решительно. Соединённые Штаты должны утвердить систему подготовки, предпринять некоторые другие шаги, мы продолжаем работать с Голландией и Данией, участвуем в составлении этих планов. Конечно, на это уйдёт какое-то время. Но, я думаю, наше продвижение вперёд проходит энергично на этом поприще, в нём участвуют другие партнёры», – сказал Остин.

Его данные подтвердил начальник Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

«У нас была сессия сегодня с участием ряда стран, мы ещё на ранних стадиях процесса планирования, но намерения явны со стороны некоторых стран взять на себя ведущую роль, в частности Голландия и Дания, многое ещё предстоит сделать. Я думаю, ещё рано говорить о конкретных датах в отношении F-16 или задействования других самолётов на поле боя. Много ещё предстоит сделать, обучить пилотов, усовершенствовать системы, подготовить всё. Всё приведено в действие, но мы близки к завершению», – сказал Милли.