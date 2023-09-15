Продюсер «Землян» продолжил стыдить Газманова за «горе-творение»

Музыкант и создатель группы «Земляне» Владимир Киселев выступил с открытым письмом в адрес военного эксперта Андрея Клинцевича.

Это письмо – запоздавший на два месяца ответ на тг-пост Клинцевича, который решил в июле вступить в дискуссию, начатую Киселевым по поводу творчества Олега Газманова.

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Во время фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» бывший барабанщик группы «Земляне» Киселев распространил среди представителей СМИ открытое письмо к певцу, в котором он заявлял, что Газманов пишет свои хиты, чтобы на них зарабатывать, а не из-за чувства патриотизма. Более того, он ворует творчество умерших музыкантов, в частности мелодию к своему хиту «Офицеры». В целом в его песнях доминируют «прямые маршеобразные ритмы».

Газманов ответил, что свои главные патриотические хиты написал 30 лет назад без какой-либо господдержки. Он также заявил, что Киселёв никакой не музыкант, а бизнесмен, и поэтому не может рассуждать о творчестве.

В дискуссию тогда втянулись многие селебрити и журналисты, обычно не пишущие о музыке. Среди них был Андрей Клинцевич. Он написал, что Киселев «не отдает себе отчет в том, какие струны души всех офицеров России он затронул».

«Песня Олега Газманова “Офицеры” – фактически гимн офицеров и в целом военнослужащих. Она всегда играет на всех торжественных мероприятиях, особенно когда отдают дань памяти павшим. Эту песню всегда слушают молча и стоя. И давать оценки и комментировать символы, значение которых человеку непонятны, как минимум, глупо и опрометчиво. А оскорблять один из самых значимых музыкальных символов российских военных в период СВО сродни предательству», – написал тогда Клинцевич.

Киселев указывает военному эксперту, что в музыке он некомпетентен, и сомневается, что российские офицеры воспринимают песню, в которой к ним обращаются «господа» как гимн.

«Оценку, в частности, этому явлению дали многие уважаемые люди из числа тех, кто выбрал своей профессией Родину защищать. В частности, за пару лет до меня, как оказалось, её дал А. Н. Лапин (кавалер ордена «Красного Знамени», «Красной Звезды», Ордена Мужества, золотой лауреат второго международного конкурса «Золотое перо Руси», врач высшей категории, ветеран войны в Афганистане, военного конфликта в Приднестровье и военных действий в Чечне). Он камня на камне не оставил от горе-творения Газманова. И чем не угодила песня «Вечный огонь» («От героев былых времён») из легендарного кинофильма «Офицеры»? Ведь это произведение наиболее глубоко указывает на связь времен и поколений», – пишет Киселев.

Он напоминает, что продюсируемая им группа «Земляне» последовательно с 2014 года стояла на патриотических позициях, выступая в Крыму, на Донбассе, в госпиталях перед ранеными. Тогда как Газманов выступал только на концертах в Москве за высокие гонорары.

«Единственное, что меня вдохновляет, что мэтру эстрады Газманову не придётся потратиться, выплачивая мне гонорар. Поэтому, я надеюсь, что он присоединится к нашей инициативе выплаты вознаграждений российским военнослужащим за уничтоженные в ходе СВО танки Leopard и тяжелую технику западного производства, поддержанной такими великими, как Григорий Лепс, Николай Басков, Юрий Антонов, Дмитрий Певцов, Денис Майданов и группа «Земляне». Предлагаю ему эти деньги, не выплаченные мне, выдать лучше нашим бойцам. Тем более, что упрекнуть меня и группу «Земляне» в отсутствии патриотизма – это трэш!», – пишет Киселев.