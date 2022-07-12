Продюсеры «Би-2» могли наладить четкие связи с организаторами культурных мероприятий в Смольном

Ряд телеграм-каналов сообщает, что продюсерское агентство группы «Би-2», выступившей на матче Суперкубка в Санкт-Петербурге, якобы находится в «откатной схеме» с ключевыми ивент-подрядчиками Смольного. Редакция нашего издания выяснила, что некоторые фирмы, работающие с музыкальным коллективом, действительно связаны с организациями выступлений в Северной столице. Утверждать о существовании неких «схем», разумеется, мы не можем. Однако ряд фактов указывает на возможные связи – не исключено, что достаточно плотные.

О возможных «откатных схемах», отношение к которым может иметь продюсерское агентство группы «Би-2», во вторник сообщил, в частности, телеграм-канал BRIEF, а также ряд независимых источников. После проверки достоверности данной информации выяснилось, что с коллективом, в том числе, работает группа компаний NCA, представляемая юридическими лицами ООО «Лайв! Промоушен», ООО «РокФест», ООО «Эн.Си.Эй-медиа», а также Фондами развития культуры «Гармония» и «Сказка».

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NCA занимается организацией выступлений многих известных отечественных артистов, включая масштабные мероприятия, приуроченные к юбилейным датам и различным знаковым событиям. В списке российских музыкантов, успешно сотрудничавших с NCA, числятся такие исполнители как «ДДТ», «Би-2», «Алиса», The Hatters, «Сплин», Пелагея, Вячеслав Бутусов, «Пикник», «Аквариум», «Секрет», «Любэ», Дидюля, Земфира, «Руки Вверх», «Ленинград», «Агата Кристи», «Король и шут», «Мумий Тролль», «ЧайФ», «Чиж и Co» и многие другие.

Генеральный директор ООО «Эн.Си.Эй-медиа» Михаил Шурыгин, согласно документу, опубликованному на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга, входит в состав проектного комитета по направлению «Культура» в Северной столице. Председателем проектного комитета при этом является вице-губернатор Борис Пиотровский, а ответственным за реализацию направления «Культура» в городе значится экс-председатель Комитета по культуре и представитель губернатора в Законодательном собрании Константин Сухенко. В связи с этим можно полагать, что гендиректор «Эн.Си.Эй-медиа» имеет определенные связи в городской администрации и вхож в коридоры Смольного.

Напомним, скандал с выступлением «Би-2» на матче Суперкубка вызвал широкий общественный резонанс – как на региональном, так и на федеральном уровне. Связано это с тем, что по причине «принципиальной позиции» губернатора Александра Беглова организаторам не удалось согласовать участие в концерте Сергея Шнурова и его группировки «Ленинград». В результате были приглашены музыканты «Би-2», которых болельщики петербургского «Зенита» и московского «Спартака» освистали во время их выступления. Главной причиной недовольства футбольных фанатов стала открытая антипатриотическая позиция коллектива на фоне специальной военной операции России на Украине.

Ранее в экспертном сообществе также выражали мнение, что группа могла быть согласована в рамках реализации «откатной схемы». Как объяснял журналистам руководитель «Первого нравственного российского фронта» Тимур Булатов, «Би-2» выступили на мероприятии только потому, что с теми людьми, которые принимают соответствующие организационные решения, якобы «поделились», вернув определенный процент гонорара.