Новости Украины

Сегодня Украина уже сложилась как успешный антироссийский проект, который обошелся Западу гораздо дешевле, чем поддержка лояльного американцам режима в Афганистане.

Об этом в эфире ОСН заявили российские эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политолога Максима Бардина, украинская армия усиливается, а в России все чаще выявляют силовиков, шпионящих в пользу Киева.

«К сожалению, Россия и Украина с каждым полугодием, а в этом году с каждым месяцем, становятся противниками друг другу. За прошедшие годы украинские Вооруженные силы сделали серьезный шаг вперед, укрепились, иностранное вооружение. Достаточно часто в новостных выпусках мы слышим сообщения о том, что где-то в каком-то регионе, причем, этот регион не всегда граничит с Украиной, был задержан российский военный или российский правоохранитель, которому вменяют шпионаж в пользу Украины. Таких случаев все больше. Украинская армия вооружается, иностранное вооружение закупается. К сожалению, Россия и Украина становятся все большими противниками, они ведут как открытые, так и секретные противостояния, и это, конечно же, печалит. То есть, страны не просто отдаляются друг от друга, отдаляются как партнеры, а они сближаются друг с другом как противники», – заявил Бардин.

С ним согласился социолог Евгений Копатько:

«Непредсказуемость действий любых становится все глубже, ненависть становится глубже, пропасть становится шире. Непримиримость, – послушайте, 200 тысяч мужчин на Украине получили боевой опыт. Там воевали славяне, они воевать умеют – и с той, и с другой стороны. Как выйти из этой среды? Вопрос заключается в том, что это должно быть внутреннее решение, но его нет на сегодняшний день. И все, что делается сейчас на Украине, все делается для того, чтобы этого диалога не было априори. Украина сложилась как антирусский, антироссийский проект, и она очень успешна. Вся Украина, надо вещи называть своими именами, потому что она обошлась дешевле в сотни раз, чем Афганистан, там мотивированное население», – сказал Копатько.