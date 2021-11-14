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14.11.2021 10:28
(Мск), Москва,
Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Проект антироссийской Украины обошелся Западу в сотни раз дешевле Афганистана, – эксперты

Новости УкраиныСегодня Украина уже сложилась как успешный антироссийский проект, который обошелся Западу гораздо дешевле, чем...

Сегодня Украина уже сложилась как успешный антироссийский проект, который обошелся Западу гораздо дешевле, чем поддержка лояльного американцам режима в Афганистане.

Об этом в эфире ОСН заявили российские эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политолога Максима Бардина, украинская армия усиливается, а в России все чаще выявляют силовиков, шпионящих в пользу Киева.

«К сожалению, Россия и Украина с каждым полугодием, а в этом году с каждым месяцем, становятся противниками друг другу. За прошедшие годы украинские Вооруженные силы сделали серьезный шаг вперед, укрепились, иностранное вооружение.

Достаточно часто в новостных выпусках мы слышим сообщения о том, что где-то в каком-то регионе, причем, этот регион не всегда граничит с Украиной, был задержан российский военный или российский правоохранитель, которому вменяют шпионаж в пользу Украины. Таких случаев все больше.

Украинская армия вооружается, иностранное вооружение закупается. К сожалению, Россия и Украина становятся все большими противниками, они ведут как открытые, так и секретные противостояния, и это, конечно же, печалит. То есть, страны не просто отдаляются друг от друга, отдаляются как партнеры, а они сближаются друг с другом как противники», – заявил Бардин.

С ним согласился социолог Евгений Копатько:

«Непредсказуемость действий любых становится все глубже, ненависть становится глубже, пропасть становится шире. Непримиримость, – послушайте, 200 тысяч мужчин на Украине получили боевой опыт. Там воевали славяне, они воевать умеют – и с той, и с другой стороны.

Как выйти из этой среды? Вопрос заключается в том, что это должно быть внутреннее решение, но его нет на сегодняшний день. И все, что делается сейчас на Украине, все делается для того, чтобы этого диалога не было априори.

Украина сложилась как антирусский, антироссийский проект, и она очень успешна. Вся Украина, надо вещи называть своими именами, потому что она обошлась дешевле в сотни раз, чем Афганистан, там мотивированное население», – сказал Копатько.

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