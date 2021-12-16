Проект «Contra->RU» предлагает гражданам России сливать информацию о Крыме и Донбассе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

15 декабря в одном из киевских пресс-центров состоялась презентация нового антироссийского «общественного проекта» «Contra->RU», направленного на сбор экономической и персональной информации с «временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Помимо вдохновителя и организатора «Контры» Ивана Лозового, на презентации присутствовали трое молчаливых неизвестных в балаклавах, сервированных ведущим, как «опытных и квалифицированных украинских хакеров», с добавлением, что в группе состоят ещё три добровольных анонимных программиста, готовых стать хакерами, из которых двое работают за границей и ведут несколько успешных коммерческих проектов, причём личность одного из них «неизвестна даже координатору».

По заявлению Лозового, группа «Контра» сформирована исключительно на добровольных началах и не получает грантов или пособий ни от каких государственных органов Украины или других государств.

Данный момент вызывает обоснованные сомнения и представляется «легендой», но об этом порассуждаем ниже.

Какие цели преследует проект «Contra->RU»?

Группа заявляет о себе как общественное движение «За нашу свободу от оккупации врага – России!», сражающееся в информационном пространстве «за освобождение оккупированных территорий Крыма и Донбасса».

«Всем людям доброй воли», симпатизирующим «украинскому сопротивлению», включая граждан России, предлагается на условиях анонимности «информировать» проект «об источниках финансирования российских вражеских группировок, действующих на временно оккупированных территориях Украины на Донбассе и в Крыму, и их местных коллаборантов, о фирмах и физических лицах, через которые идут денежные и материальные потоки к оккупированным территориям, о том кто и как привлечен к любым переводам, торговле или другим формам поддержки боевиков, оккупационных режимов или вообще оккупированных территорий».

(Авторская стилистика сохранена)

«Вся полученная информация будет проверяться и передаваться в соответствующие государственные учреждения ведущих западных стран, что будет способствовать усилению санкционного давления на агрессора – Россию. Все источники информации будут содержаться в абсолютной конфиденциальности. Приглашаем всех распространять информацию о нас и приобщиться к совместным усилиям, направленным на противодействие российской агрессии», – говорится в «манифесте» проекта.

Координатор Лозовой задвинул речугу, в которой обозначил своё самое нескромное видение работы группы – заиметь в «добровольных информаторах» секретаршу из МГБ ДНР или ЛНР, мимо которой ежедневно, толпами, взад-назад ходят сотрудники министерства с делегациями из России, которая бы прислушивалась к отрывкам разговоров и незамедлительно сливала данные группе «Контра».

Правда, непонятно, для чего при таком повороте дел Лозовому нужны хакеры? Шоб було?

Личность и биография координатора проекта Ивана Лозового (патлатый толстомордый деятель на снимках) заслуживает небольшого лирического отступления.

Родился и вырос в США. В личных данных на персональной странице Фейсбук заявлена учёба в Колумбийском университете (кто не в курсе – кузница кадров ЦРУ и других спецслужб США).

Судя по политическим взглядам, сей «диаспорянин» является потомком бандеровцев или ещё каких коллаборационистов. По собственному признанию, в конце 1980-х боролся «за незалежность» в составе фашистского «Народного руха», получил гражданство Украины в 1997 году.

В 2014 году добровольцем метнулся на войну в Донбасс, и уже на месте присоединился к какому-то карательному батальону. О подробностях этого эпизода в своей биографии пан отморозок не распространяется.

Явно симпатизирует Саакашвили (рыбак рыбака, особенно из стукачей из Колумбийского), считает его «политическим узником пророссийского режима Грузии». Откровенно ненавидит большинство публичных деятелей и политиков, представляющих украинскую власть.

Заявляет себя опытным финансовым и экономическим аналитиком, долгое время работавшим в американских, среднеазиатских и даже российских бизнес-структурах.

Почему утверждение Лозового о том, что его проект никак не связан и никоим образом не финансируется украинскими или иностранными государственными органами, видится сказочкой для умственно отсталых?

Да потому, что в призыве толстомордого и постоянно что-то жующего антироссийского деятеля к российским гражданам (особенно секретаршам из МГБ ЛДНР) содержится состав преступления по статье «шпионаж».

Состав преступления есть и в застенчивой просьбе россиянам сообщать «Contra->RU» экономическую информацию (экономический шпионаж ещё никто не отменял), а также личную информацию о «коллаборационистах», за что также предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, «работа на общественных началах» должна создать у целевой аудитории впечатление, будто сотрудничество им предлагают не упыри какие-нибудь из ГУР или «Избушки», а бескорыстные последователи Робин Гуда и графа Монте-Кристо.

И вообще, личность Лозового поразительно напоминает персонажа мультфильма и негодяя по имени Весельчак У, бодро заявляющего: «Мы не бандиты! Мы благородные пираты!».

Отдельно хочется заметить, что присутствие в группе анонимуса, личность которого якобы неизвестна даже самому Лозовому, тоже представляется баечкой. А ну как в его тёплую команду коварные москали внедрили хакера ГРУ? Тогда позора не оберёшься.

Кстати, профессионально русофобское немецкое СМИ «Deutsche Welle» года 4 назад провело собственное расследование, посвящённое деятельности украинских хакеров, в котором говорилось, что одной из главных уязвимостей их работы является криминальная деятельность, из-за чего они попадают под «колпак» российских спецслужб и далее работают под контролем уже против Украины.

А украинский специалист по кибербезопасности Глеб Пархоменко, лишённый любых симпатий к России, вообще заявляет, что деятельность украинских хакеров в большинстве случаев не идёт на пользу Киеву, являясь не более чем хулиганством, сводящимся к вывешиванию украинского флажка на «ватных» ресурсах.

Ну, это нам знакомо. Приехать в Крым, рано утром, пока никого нет, забраться на Ай-Петри и водрузить тряпку цвета мочи и слёз с картонкой «Крым цэ Украина!» – и заветная «деоккупация» стала ещё на шаг ближе.