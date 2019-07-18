18.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Проект интеграции России и Белоруссии будет готов к 8 декабря

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подготовить программу стратегии действий по интеграции двух стран до 8 декабря 2019 года.

Об этом он заявил сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В декабре 20 лет нашему Союзному договору, ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий», – сказал Лукашенко.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», вчера два президента неформально общались на Валааме.

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