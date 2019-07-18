Проект интеграции России и Белоруссии будет готов к 8 декабря

18.07.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подготовить программу стратегии действий по интеграции двух стран до 8 декабря 2019 года.

Об этом он заявил сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В декабре 20 лет нашему Союзному договору, ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий», – сказал Лукашенко.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», вчера два президента неформально общались на Валааме.