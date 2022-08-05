«Проект «Мавзолей Путина»: Киев признал невозможность «перевоспитания» Кремля

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Новости Украины

Период экономического коллапса 1990-х гг. на поствоветском пространстве, сопровождаемый волной насилия и повальной нищеты, для киевских властей – «подлинная свобода» и «прекрасный либерально-демократический мир», к которому уже пришла Украина и куда «просто обязана вернуться» РФ.

Об этом в эфире «Киева» рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, РФ никогда не станет «цивилизованным государством», пока не проникнется деструктивной проамериканской идеологией, подчинившись целиком и полностью Вашингтону.

«У нас в аппарате безопасности и обороны есть четкие представления (о том, что же будет происходить в стране после ухода действующего президента РФ Владимира Путина – ред.). Существует проект под предварительным названием «Мавзолей Путина». В нем насчитываются 86 лиц – это те, которые влияют, на сегодняшний день, на политику Кремля, влияют на политику на территории РФ. К большому сожалению, Россия имеет не только Путина, но еще и коллективного Путина. Это – страшная вещь, потому что кто бы ни пришел (к власти – ред.), вероятность того, что это будет не коллективный Путин – крайне мала. Все то, что было демократическое, либеральное, свободное, они уничтожили тогда, когда Путин пришел в 2000 г. Если вспомнить, ему хватило 2–4 лет для того, чтобы зачистить всю территорию «большой» России, и там не было даже мысли, что кто-то может думать иначе, нежели думает Путин и его компания», – раздосадован он.