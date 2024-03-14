Проект навальнистов «Россия против» с треском провалился на Западе

Российская западная агентура разгромлена, попытки неовласовцев прорвать границу в Белгородской области купируются. Чем ближе выборы президента России, тем сильнее подгорает у сторонников покойного «лидера оппозиции», осужденного экстремиста Алексея Навального.

Какие только акции они не стараются придумать, чтобы привлечь к себе внимание, а с ним и финансирование. То призывают голосовать за любого кандидата, кроме Владимира Путина, то советуют складывать бюллетени гармошкой, чтобы высказать свой «гражданский протест». Или выйти в день выборов на центральные площади городов ровно в полдень (потом для отчётов за массовость протестов будут наверняка выдавать очереди возле избирательных участков). Доходит до того, что «боевые хомячки», называющие себя «отрядами Навального», угрожают терактами на избирательных участках, демонстрируя свою истинную сущность.

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А на международном рынке пытается продать себя очередная навальнистская группировка с громким названием «Россия против». Какая именно Россия и против кого – не говорится, но оно и без того понятно – бежавшие из страны соратники покойного «либерального фюрера» пытаются станцевать на костях ради очередных западных грантов. Привлечь на свою сторону живущих на Западе россиян у них удастся лишь в одном случае, да и то ненадолго – если под проект выделят финансирование. Да и то – либералы традиционно перессорятся между собой из-за денег.

«Никаких перспектив у этого движения нет – для этого должен быть лидер. Вдовушка – не лидер. Больше того, сам Навальный говорил, что голоса не передаются. Все остальные – не политические лидеры. Это даже обслугой нельзя назвать, это как-то иначе называется. Плюс к тому, отличительная черта либерального движняка в том, что они все – фюреры, и признать кого-то они не смогут ни при каких обстоятельствах», – говорит обозреватель Армен Гаспарян.

Группировка беглых либералов тут же распадётся, как только прекратится финансирование со стороны врагов России.

«Пытаться объединить лиц, настроенных антироссийски и находящихся за рубежом под этим знаменем возможно, если у них будут деньги. Они смогут проводить объединительный съезд, писать призывы, негативно освещать события, которые происходят в нашей стране. По сути, они станут обычными потребителями денег с очень небольшой возможностью влиять из-за рубежа на Россию. Подобный опыт есть у гражданки Белоруссии, которую принимают послы и лидеры государств, но больше это напоминает Мальчиша-Плохиша», – отмечает полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

Впрочем, интерес к «навальнятам» снижается уже не только со стороны самих россиян, проживающим за рубежом, но даже западных пропагандистов, которые еще недавно освещали каждый чих «российской оппозиции». Причина тому – усталость Европы и погруженность во внутренние проблемы, отмечает представитель общественной организации «Офицеры России» в Германии Егор Ефремов:

«Для того, чтобы понять, насколько актуальна тема Навального, можно обратиться к немецкой прессе. В последний раз немецкая пресса сообщала о Навальном 26-28 февраля, аккурат после смерти. Сообщения эти были связаны с речью Юлии Навальной в Мюнхене и последующими обращениями. Кроме того, заслуживает внимания, что шеф партии «Альтернатива для Германии» заявил, что ситуация с Навальной является инсценировкой. Что касается движения «Россия против», то я не нашел в немецком сегменте этого проекта. Есть, скажем, те, кто выходят на акции протеста – стоит ожидать, что сейчас в связи с выборами, возле российского посольства и российских государственных учреждений в Германии будут соответствующие митинги, но большой силы нет. Для раскачивания соотечественниками за рубежом при помощи истории с Навальным –не думаю, что она сильная. Скорее всего проект «второй Тихановской» не получится – у Европы сейчас другие задачи и проблемы. Для Европы история с Навальным и Навальной, считаю, что провалилась».