«Проект независимости Украины мертв» – резюме киевского философа
Украинская независимость, которую начали строить после распада СССР, не прошла проверку времени.
Об этом в беседе с киевским политологом Юрием Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов) заявил украинский политический философ Сергей Дацюк (поддерживал Евромайдан).
Он призывает смотреть более широко на утверждения вроде «умерла украинская экономика, политика, культура».
«Ребята, да нет – проект независимости Украины мёртв. Это бывает в жизни страны. Проект 1991 года, который рассматривали как перспективный, оказался нежизнеспособный. Он не пережил проверку временем. Национал-патриотизма, олигархии и коррупции хватило ровно до осени 2023-го [провала контрнаступления ВСУ]», – подчеркнул философ.
По его словам, националисты уже не способны «взять свое».
«Националист взял свое до осени 23-го. [переходит на украинский язык]. После этого он уже не может брать свое, потому что ничего своего у него не осталось. Он берет чужое. Вот в этом проблема. И олигархи не могут ничего взять своё, и коррупционеры не могут взять своё. Всё, все кто могли, свое взяли», – подытожил Дацюк.
