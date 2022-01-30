Проект Новороссия не забыт, – Пушилин

30.01.2022  22:22 (Мск), Донецк,
Михаил Рябов.  
Просмотров:
 
Дзен, Донбасс, Новороссия, Политика, Украина
Новости Украины

Руководство республик Донбасса не забыло о проекте Новороссия, который в настоящий момент находится «на паузе».

Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью телекомпании «Аль-Джазира».

Руководство республик Донбасса не забыло о проекте Новороссия, который в настоящий момент находится «на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Проект Новороссия гораздо шире, чем Донецк и Луганск. Проект Новороссия включает в себя и Харьков, и Днепропетровск, и Запорожье, и Херсон, и Одессу, и Николаев.  Мы не забыли, что там живут русские люди, и мы делаем все, что в наших возможностях сейчас. Но на данном этапе по понятным причинам этот проект на паузе. Но мы о нем не забыли», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В интервью катарским журналистам Пушилин напомнил о предостережении Владимира Путина.

«Мы очень надеемся, что киевскому руководству хватит ответственности, прежде всего перед украинским народом, не развязать горячую фазу войны. Это будет концом Украины как государства, о чем, кстати, предупреждал официальный Киев Владимир Путин», – резюмировал руководитель республики.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть