Проект Новороссия не забыт, – Пушилин

Руководство республик Донбасса не забыло о проекте Новороссия, который в настоящий момент находится «на паузе».

Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью телекомпании «Аль-Джазира».

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«Проект Новороссия гораздо шире, чем Донецк и Луганск. Проект Новороссия включает в себя и Харьков, и Днепропетровск, и Запорожье, и Херсон, и Одессу, и Николаев. Мы не забыли, что там живут русские люди, и мы делаем все, что в наших возможностях сейчас. Но на данном этапе по понятным причинам этот проект на паузе. Но мы о нем не забыли», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».