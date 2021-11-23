Проект «Ренато Усатый» закрыт: партия «Шор» берет под контроль второй город Молдовы

В молдавском городе Бельцы – втором по величине страны – в минувшее воскресенье прошли выборы примара (мэра), на которых наибольшее количество голосов (47,93%) набрала кандидат от партии «Шор» Марина Таубер. Этого не хватило для полной победы, и через две недели должен еще пройти второй тур, в котором примет участие также независимый кандидат Николай Григоришин (его результат – 20,93%), но Таубер наверняка закрепит результат и станет градоначальником.

Третье место на этих выборах взяли представитель Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский и кандидат пропрезидентской партии «Действие и солидарность» (PAS) Борис Малкоч, у которых одинаковый результат – 14,08% голосов.

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Партия «Шор» уже готовится праздновать, а сама Марина Таубер назвала свой результат на выборах не просто победой, а «победой добра над злом».

О чем говорят результаты голосования в Бельцах и почему они были предсказуемы? Об этом беседуем с политологом Александром Кориненко.

ПолитНавигатор: Лидер партии «Шор», крупный бизнесмен Илан Шор – фигурант громкого дела о краже миллиарда в 2014 году, из страны бежал и находится в международном розыске, в деле о банковских махинациях фигурировала и Марина Таубер, расследование обстоятельств мошенничества с банками до сих пор не завершено. Однако избирателей, все это, похоже, это не особенно волнует. Что привлекло жителей Бельц в этой политической силе? Людям нравятся положительные социальные преобразования, произошедшие в Оргееве в бытность Шора главой города? Наблюдатели, комментируя ситуацию, без церемоний отмечают, что «бабло побеждает зло» и что народ позарился на миллионы Шора…

– Пример Илана Шора – это показатель нашей политической культуры, и он весьма негативный. Избиратели в Оргееве проголосовали за него и за обещания вложить личные средства в город. Возможно, когда бельчане голосовали за миллионера Ренато Усатого, то у некоторых были аналогичные пожелания, но господин Усатый этого не сделал. Другая причина – это общее разочарование представленными на выборах политическими силами. Учитывая те преобразования, которые прошли в Оргееве, бельчане, безусловно, хотели бы, чтобы этот опыт распространился и на их город.

ПолитНавигатор: Можно ли рассчитывать, что и в Бельцах партия «Шор» будет реализовывать дорогостоящие инфраструктурные и социальные проекты, как в Оргееве? Здесь тоже планируется построить «маленькое Монако»? Если это произойдет, партия «Шор» сможет пойти в рост?

– Да, я уверен, что Илан Шор и его партия остаются важными игроками в молдавской политике и готовы сделать многое, чтобы влиять на внутриполитическую ситуацию. Оргеев и Тараклия, где были осуществлены эти дорогостоящие проекты, стали своеобразными форпостами партии Шор, хотя на последних парламентских выборах мы видели, что партия потеряла там позиции. Сейчас есть шанс превратить в своей новый форпост второй по значению город в стране, и Илан Шор грамотно этим воспользуется, чтобы вернуть и даже увеличить свое влияние на молдавскую политику. Так или иначе, правящему большинству придется считаться с этой силой.

ПолитНавигатор: Какую карьеру может построить в дальнейшем сама Марина Таубер?

– Марина Таубер – второе лицо в партии, она молодая, амбициозная и умная женщина, которая, конечно же, рассчитывает на высокий пост в стране. Сейчас уже можно сказать, что она станет политиком национального масштаба и, несмотря на прошлое уголовное преследование и подмоченную репутацию, с ней придется считаться первым лицам страны и, более того, иностранным дипломатам.

ПолитНавигатор: Бельцы ранее были серьезным плацдармом левых сил. Почему на этих выборах неудачно выступил кандидат от ПСРМ? Возможно, по той же причине, по которой неудачно выступили социалисты на недавних выборах в Гагаузии? Левым кандидатам сейчас нечего предложить избирателям?

– Партия «Шор» тоже позиционирует себя как левая партия, но что касается социалистов, то они с каждым годом теряли влияние в северной столице. ПСРМ предстоит сделать многое, чтобы вернуть расположение избирателей, и это пока не получается сделать, пример тому – город Бельцы. Избиратель не увидел новых лиц в команде, не увидел и качественно новой программы, поэтому социалисты оглушительно проиграли. Старые проверенные методы уже не работает, а новых пока нет. Партии надо меняться, и именно в такой локальной борьбе надо было использовать шанс на эксперименты и новые предложения избирателям.

ПолитНавигатор: На выборах в Бельцах была зафиксирована самая низкая явка за последние десять лет. Сейчас много говорят об усталости избирателя, о его разочаровании, о его низкой политической культуре. Почему на местных выборах люди неактивны?

– Избиратель устал, новых идей у политиков нет. Григоришин, Нестеровский, Маркоч – уже хорошо известные кандидаты, которые бельчанам приелись. Новых лиц ведущие партии предложить не смогли, хотя было время на раскрутку новых политических лидеров. Низкая явка – это показатель недоверия избирателям традиционным политическим силам, сейчас мы в ожидании новых политических проектов, которым мы сможем верить, ну хотя бы первое время.

ПолитНавигатор: Что будет дальше с «Нашей партией» Ренато Усатого, который возглавлял Бельцы и ушел с этого поста в сентябре текущего года? Каковы прогнозы в свете итогов голосования?

– У Ренато Усатого был один серьезный козырь – это город Бельцы, который до последнего в него верил, но терпение лопнуло даже у бельчан, что они и показали на последних парламентских выборах. Сейчас у партии нет никаких ресурсов для осуществления политической деятельности, и скорее всего она уже не будет представлена на следующих парламентских и президентских выборах. Проект «Ренато Усатый» закрыт. Сейчас надо с достоинством выйти из молдавской политики.

ПолитНавигатор: Парламентарии – представители пропрезидентской партии PAS обрадовались, что Марина Таубер, которая вместе с Шором фигурировала в деле о «краже века», покинет парламент. Выходит, что других способов избавить парламент от таких персон, как дать возможность избраться главой крупного города, и нет?

– На мой взгляд, представители большинства в парламенте лукавят. Они совсем не рады, что Марина Таубер станет примаром второго по значению города в стране. Уголовные дела такого уровня в Молдове решаются не в судах, а на политических площадках, путем закулисных переговоров. К сожалению, наша юстиция полностью зависима от решения политиков, поэтому политический вес госпожи Таубер возрос, а значит и ставки по делу о миллиарде повышаются.

ПолитНавигатор: О чем результат выборов в Бельцах сигнализирует молдавской власти, правящей партии?

– Это первый сигнал для правящей партии о том, что избиратель недоволен теми шагами, которые предпринимает «желтое большинство» в управлении страной. Оглушительный успех больше не повторится, если президентская команда не начнет исправлять ошибки и выполнять свои предвыборные обещания.