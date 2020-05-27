Проект СБУ «Тебя ждут дома»: Поверившие Украине подвергаются зверствам

27.05.2020, Москва, Владимир Гладков

При президенте Владимире Зеленском продолжаются зверства в отношении людей, поверивших пропагандистскому проекту СБУ «Тебя ждут дома», в рамках которого участников Русской весны призывают переходить на сторону Украины, обещая реабилитацию.

Об этом в своём Telegram-канале написал известный российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Программа СБУ «Тебя ждут дома» для жителей ЛДНР, решивших уйти на подконтрольную Киеву территорию, при Зеленском и новом руководстве СБУ работает так же эффективно, как при Порошенко», – отметил военкор.

Он привёл выдержку из доклада ООН:

«Мужчину заверили, что он может возвращаться без опасений. Но на украинском КПВВ «Марьинка» его похитили неустановленные лица, отвезли под Мариуполь на неизвестный объект и пять дней избивали, выбивая признание в службе у сепаратистов.

Только после этого мужчину отвезли в Северодонецкое СБУ и провели официальный допрос без адвоката. Далее суд арестовал его на два месяца, а прокурор отказал в программе «Тебя ждут дома». Вместо этого он предложил подписать признание вины и согласие пойти на обмен – назад в «республики».

Подследственный отказался, и 11 декабря-таки вышел на свободу – поскольку закончился срок действия меры пресечения».

«Не садитесь за один стол с шулерами, у вас нет шансов на победу в игре с их колодой», – предупредил Александр Коц.