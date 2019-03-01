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01.03.2019, Днепропетровск, Михаил Рябов
 
Днепропетровск, Украина
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В Днепропетровске откроют бандеровскую библиотеку имени Маккейна

В Днепропетровске откроют библиотеку с бандеровской литературой имени «великого друга Украины» – сенатора-русофоба Джона Маккейна, который открыто принимал участие в перевороте 2014 года и появлялся вместе с мятежниками на Майдане.

Инициатива открытия библиотеки принадлежит мэру города Борису Филатову, который в 2014 году получил известность благодаря предложению обещать жителям Крыма что угодно, лишь бы сорвать референдум. «А вешать их будем потом», – уточнял тогда Филатов.

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«Проект создания такой библиотеки стал возможен благодаря договоренностям, которые мэр Днепра заключил во время своей командировки в США весной прошлого года. Все книги будущей библиотеки имеют библиографическую ценность. В свое время они были изданы в Германии, Бразилии, Аргентине, США и Канаде. Среди раритетных изданий — экземпляры, рассказывающие историю Украинской повстанческой армии, философская, историческая литература», – пишет газета «День».

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