Проект «Справедливый наблюдатель» стал сенсацией на выборах в Якутске

28.03.2021, Москва, Анатолий Сергеев

Федеральный проект «Справедливый наблюдатель», презентованный в Москве, в пилотном режиме реализуется в Якутске, где проходят выборы градоначальника.

За два дня голосования через мобильное приложение, доступное в Google Play и App Store, активистами зафиксировано уже более 50 нарушений, по итогам анализа которых написано 38 жалоб на работу участковых избирательных комиссий.

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Главной темой дня стала видеозапись поимки группы «карусельщиков» на одном из избирательных участков, которая уже активно обсуждается в Телеграме и соцсетях.

Автор ролика сообщает, что речь идёт об участке №709, что разместился в здании Национальной библиотеки на проспекте Ленина, 40. Из названия ролика следует, что нарушителей выявила молодёжь из проекта «Справедливый наблюдатель». За разъяснением журналисты обратились к руководителю проекта Анастасии Павлюченковой.

Поначалу Анастасия выразила лёгкое недоумение, о каком, собственно, видео репортёры её расспрашивают, а затем поняла, что к чему, и поведала следующее:

«Вам показали фрагмент ролика с обучения наблюдателей. Дело в том, что к моменту официальной презентации «Справедливого наблюдателя» ребята уже несколько недель с энтузиазмом тренировались, и прежде всего – готовились к выборам Мэра Якутска. Мы поставили своей целью привести наблюдателей на участки уже полностью включёнными в повестку, готовыми к любому повороту событий. Для этого мы проводили максимально приближенные к реальным тренировки: ребята с помощью инструкторов разыгрывали все потенциально возможные ситуации, творчески выявляли лазейки для нарушений, научились действовать в конфликтных ситуациях, не теряться в незнакомой обстановке, выдерживать психологическое давление. После практических занятий обсуждали результаты, делились впечатлениями в учебном классе, анализировали видеозапись ситуации. Сами понимаете, важно было оценить и то, как ведут себя наши ребята, и то, насколько хорошо они регистрируют происходящее на видео.

Та видеозапись, из-за которой вы позвонили, была сделана ещё 24 марта на итоговом практическом занятии в Якутске, прямо у входа на избирательный участок. Насколько мне известно, ее выкладывали в открытый доступ наши ребята и обозначали, что это учебное занятие. Возникает вопрос, почему его нашли и как-то иначе интерпретировали именно сейчас. Скорее всего, это или какие-то политические игры кандидатов, или некий видеоблогер решил, как говорится, хайпануть.

На практике, благодаря тому, что ребята «Справедливого наблюдателя» зашли на УИКи достаточно подготовленными, возможность проведения махинаций, подобных показанным в ролике, практически сведена к нулю. Ребята выполняют свои задачи достойно и профессионально».

В завершение Анастасия Павлюченкова посоветовала: «Чтобы быть в курсе реальных, а не фейковых нарушений на выборах, присоединяйтесь к нашей команде и приходите наблюдателями на избирательные участки».