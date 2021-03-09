Проект «Триморье» – единственный шанс для Украины и Молдовы отхватить финансовые крохи у ЕС

09.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украине и Молдове, которых не спешат брать в состав ЕС, остаётся довольствоваться шансом быть включёнными в проект «Триморье», чтобы таким образом получить хотя бы минимальные преимущества сотрудничества со странами Евросоюза.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила «директорка» Украинского института международной политики Надежда Афанасьева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть примеры очень хорошего сотрудничества стран ЕС с Украиной и с другими странами не ЕС. Это европейская стратегия для Дунайского региона, когда берут участие неевропейские страны – это Молдова, Украина, которая может брать участие в разных проектах, и это добавляет и украинским партнёрам в проекте, и молдавским партнёрам разных проектов много полезного касательно сотрудничества на уровне со странами ЕС.

Кроме того, у нас есть трансграничное сотрудничество, где мы также берём участия со странами не ЕС и можем пользоваться преимуществами. Как не члены ЕС мы фактически пользуемся преимуществами сотрудничества со странами ЕС на разных уровнях. Это касается тематики экологии, это касается тематики небольшой инфраструктуры», – сказала она.

«Проект «Триморье» построен именно на экономической модели сотрудничества, в том числе. То есть, это развитие инвестиций, развитие инфраструктуры, это налаживание рынков сотрудничества. Потому тут может быть явная заинтересованность стран в сотрудничестве с Украиной, в том числе, в экономическом. И тут членство в ЕС не всегда может отыгрывать ключевую роль для сотрудничества», – добавила Афанасьева.

Отметим, программа «Триморья», известная также как «Инициатива трех морей» (Балтийского, Черного и Адриатического) – представляет собой проект конфедерации 12 государств-членов ЕС, запущенный с 2016 года, но существующий пока в формате переговоров стран – потенциальных участниц.

Первым подобную идею под названием «Междуморье» в 20-е годы прошлого века выдвинул глава польского государства, националист и русофоб маршал Юзеф Пилсудский, грезивший восстановлением Речи Посполитой. «Мотор» этой поддерживаемой США организации – Польша.