Проект «Украина-1991» мёртв

15.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Общество должно признать смерть проекта «Украина» образца 1991 года. Старый формат не оставляет шансов на сохранение целостности территории и дальнейшее развитие.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что проект «Украина» 1991 года исчерпал себя, необходимо полностью менять государственное устройство. Страна в таком формате просто уничтожена.

Мы можем привести в парламент самых прекрасных честных ребят с горящими глазами, а через несколько месяцев, к сожалению, мы их уже начнём ненавидеть, потому что формат, в котором существует эта страна, не даёт этой стране двигаться дальше и существовать дальше в той территории и с тем названием, которое у нас существует», – заявил Куликов.

Он отметил, что ранее в своем блоге уже озвучил идею переучреждения Украины, и это вызвало жаркие споры.

«Проект «Украина-91» умер, необходимо либо менять государственное устройство путём изменения общественного договора, либо придётся менять территорию…И название заодно», – написал Кирилл Куликов на своей странице.