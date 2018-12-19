19.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Церковь
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Проект «Украинской поместной церкви» провалился

Константинопольский Патриархат согласовал такой устав новосозданного Петром Порошенко религиозного объединения, что не предполагает реальной независимости, – поэтому его нельзя называть поместной Церковью.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Провалился тезис власти о создании поместной Церкви, – «независимой», независимой от Москвы, как нам вначале рассказывали.

Исходя из проекта устава новой церковной группы, можно констатировать, что ее зависимость от Константинополя будет несопоставимо выше, чем зависимость Украинской Православной Церкви от Русской Православной Церкви.

Полная зависимость в вопросах судебной апелляции, полная зависимость в вопросах решения наиболее важных церковных вопросов, канонизации, потеря контроля над работой с диаспорами.  Это и многие другие вопросы позволяют нам говорить, что, к сожалению, поместной Церкви в Украине сегодня не создано.

То, что создано в Украине – что-то среднее между очень ограниченной автономией и расширенной экзархией», – сказал политолог.

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