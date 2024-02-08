Проект умер: с Украиной как государством будет покончено – крымская студия

Украина стала failed state – государством, которое не в состоянии поддерживать своё существование в качестве жизнеспособной политической единицы.

Такое мнение высказал директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ им. Вернадского Сергей Киселёв добавил, что исчезновение Украины было предопределено в тот момент, когда руководство страны решило полностью оборвать связи с материнским государством.

«Украина медленно, но верно, неизбежно превращается в руины. Это в полном смысле американский термин failed state – несостоявшееся государство. И независимо ни от каких условий, как бы что ни получилось, государство Украина обречено», – отметил он.

«Я ещё в украинские времена говорил, за что мне неоднократно доставалось, что для государства нет худших врагов, чем националисты. От национализма Украина отказываться не собирается, поэтому ей придётся отказаться от государства.

Я думаю, что в России до этой мысли уже дошли, и скоро в Европе тоже дойдут, что порядок и спокойствие в Европе будут тогда, когда такое государство как Украина просто не будет существовать.

И никаких ее наследников в правом смысле не должно существовать – это искусственная территория, созданная искусственно из частей разных государств, под железной волей большевиков спаянное в единую республику. И голос ее был представлен в ООН по воле Сталина.

И теперь, игнорируя сам факт своего рождения в тех условиях, отрицая саму себя, Украина вступила в борьбу со своей матерью. Чем это заканчивается ещё в античной мифологии описано – ничем хорошим», – подчеркнул Киселёв.