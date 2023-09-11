«Проект уникальный» – в Газпроме анонсировали выход России в лидеры по переработке газа

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Россия выйдет в мировые лидеры по переработке природного газа после запуска на полную мощность заводов СПГ в Усть-Луге и Амурского ГПЗ.

Об этом сегодня на Восточной экономическом форуме заявил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это дает возможность перейти к производству продуктов газохимии, и мультипликативный эффект, который связан с переработкой газа дает масштабное производство газохимических продуктов, в которых нуждается наша страна», – сказал Маркелов.

«Газпром» ставит перед собой задачу многократно увеличить переработку газа. В этом году было переработано 67 млрд кубометров.

Рост производства ожидается после запуска на полную мощность Амурского ГПЗ.

«Этот проект уникальный, здесь применено оборудование западных компаний. Лицензиат компания Linde. Она в 2022 году ушла из проекта, и встал вопрос, как мы будем пускать данный завод. Российскими инженерами была произведена пуско-наладка. На сегодняшний день две технологические линии успешно работают. Также мы запустили технологическую линию по производству гелия. И 5 сентября первая партия ушла в наш гелиевый хаб», – отметил Маркелов.

Всего на заводе 6 технологических линий. Они будут запущены до 2025 года и выйдут на проектную производительность. Строительство Амурского ГПЗ с плановым объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. Согласно проекту, завод будет производить в год 38 миллиардов кубометров газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гелия, 2,4 миллиона тонн этана, около 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана, около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции.