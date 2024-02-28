Проект «Вдова Навального» действует по шаблону: Готовятся беспорядки в Москве

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Похороны уголовника-экстремиста Алексея Навального пройдут 1 марта. Об этом сообщила пресс-секретарь покойного иноагентка Кира Ярмыш. Хотя изначально навальнисты требовали устроить погребение 29 февраля – в день, когда Владимир Путин будет оглашать послание к Федеральному собранию. Так либералы рассчитывали перебить негативной повесткой новости о выступлении главы государства.

Но провокационный план оказался провален – навальнисты жаловались, что руководство кладбища сообщило, что в этот день не получается ни вырыть могилу, ни предоставить зал для прощания.

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«Не на тех напали. Запугивание всех, кого только можно, в цепочке организации прощания и похорон (этим по приказу Путина занимается Собянин) — ни к чему не приведет. Мы сделаем все возможное для того, чтобы все желающие попрощаться с Алексеем смогли это сделать: мирно, спокойно, достойно», – пригрозил из Европы в своем тг-канале беглый экстремист Леонид Волков.

Эти утверждения вызвали удивление в Москве.

«Это чушь. Подтверждаю, что на них вышло московское госучреждение с предложением провести церемонию на Хованском кладбище. Однако они, истошно крича, истерично отвергли это предложение, не выдвинув никаких аргументов. Понятно, что даже на этом этапе им нужна провокация и дестабилизации ситуации, а также поводы для публикаций в иностранных СМИ», – написал политолог Сергей Карнаухов.

По данным телеведущего Владимира Соловьева, семья покойного устно отказалась от предложения Хованского кладбища об организации прощания, поскольку уже заключила договор с другим погостом. Кстати, выбрали кладбище, на котором бесплатные захоронения запрещены, но можно прикупить место за 8 млн. руб.

«Просто повод устроить хайп и возможность организовать беспорядки в Москве, растиражировав их по всему миру как раз во время Послания президента РФ. Цель не в прощании. В итоге все же решили хоронить 1-го, но прощаться не на Хованском кладбище, что логично и удобно, а в храме Иконы Божьей Матери в Марьино, в 2,5 км от него. Зачем? Здесь тоже все просто: от зала прощания на Хованском кладбище до самого Хованского кладбища рукой подать, а из Марьино, если идти пешком, примерно полчаса. А за это время много чего можно сделать», – объясняет политтехнолог Рамиль Харисов.

Уральский блогер Сергей Колясников уверен, что раскачать скандал вокруг похорон у навальнистов не получится.

«Ничего не выйдет, смиритесь. Для общества Леша Навальный умер уже давно, после организации массовых беспорядков в российских городах в интересах США. После спектакля с отравленным исподним и прочих концертов по заявкам. Все эти сказки Венского леса давно утомили. Просто закопайте его уже», – пишет Колясников.

Радиоведущий Сергей Мардан предлагает: если навальнисты всё же организуют беспорядки, задержанных участников-мужчин сразу же отправлять на передовую в зону СВО.

«Поскольку число экзальтированных граждан в столице по-прежнему кратно выше, чем в глубинной России, которая живёт человеческими заботами – работает на заводах, проверяет у детей уроки, высаживает рассаду и варит самогон, сильно скорбящим стоит напомнить про то, что у нас вообще-то большая война. И если четыре года назад добросердечная русская власть в воспитательных целях могла отправить какого-нибудь Шабутдинова послужить срочную службу под Норильск, то сегодня есть ненулевой шанс оказаться в штурмовых ротах под Купянском или Часовым Яром», – пишет Мардан.

Политолог Сергей Марков утверждает, что вокруг похорон возникли разногласия между матерью Навального и его вдовой Юлией.

«Мать Навального не позволила превращать похороны в чёрный шабаш, как хотела его предательница Юлия», – написал Марков.

Он подразумевает сегодняшнее обращение вдовы к Европарламенту, где она заявила, что не уверена, что похороны пройдут мирно.

«Я не уверена, пройдут ли они мирно. Или туда придет полиция за теми, кто придет попрощаться с моим мужем. И вот я стою здесь перед вами», – заявила Навальная.

Она утверждает, что лично (дистанционно?) выбирала кладбище и гроб, но не уточнила, поедет ли на похороны, чтобы самой возглавить беспорядки.

Вдова прошлась по повесточке, начав почему-то с обличения «подлой войны на Украине», к которой «все привыкли».

«Если вы хотите действительно одержать верх над Путиным, вам нужно прибегать к новаторским методам — прекратить просто какие-то скучные решения. Вы не принесете Путину вреда, если примете просто резолюцию или пакет санкций», – сказала Навальная.

Рационализаторское предложение вдовы заключалось в том, чтобы применять к президенту РФ «методы борьбы с организованной преступностью, а не политические и дипломатические меры».

На этот раз ей удалось не улыбаться на трибуне. Навальная выступала на английском языке, которым она явно владеет плохо. Поэтому вдова запиналась при том, что не отрывала глаз от бумажки.

Белорусский политолог Александр Шпаковский уверен, что Запад сейчас будет раскручивать из Навальной проект «российской Тихановской», когда домохозяйку искусственно превращают в политика.

«Появление Юлии Навальной в Европарламенте – очередной результат работы западной фабрики по производству политических кукол. Примитивная технология «женского лидерства», придуманная американскими специалистами для «русского мира» и ранее апробированная на домохозяйке из Микашевичей по фамилии Тихановская», – считает Шпаковский.

Обозреватель Тимофей Борисов уверен, что ставка Запада на вдову Наваьного вряд ли понравится старому окружению покойного, которое из-за конкурентки рискует теперь остаться без довольствия. Борисов обращает на кадры встречи Навальной в Европарламенте.

«Европа явно делает ставку на чёрную вдову. И это очень не понравится Леониду Волкову с компанией похотливых фурий. А Навальная их терпеть не может. Её высокомерная сущность хорошо видна на этом фото. Она заходит в комнату переговоров. Еврочиновник ей открывает дверь, а она ему снисходительно протягивает руку, совершенно нет глядя на него, даже не кивнув ему. Это крайняя степень неуважения. Кстати, в видео формате всë смотрится ещё более некрасиво», – комментирует Борисов.

Экс-депутат Госдумы Елена Панина не верит в успешность проекта «вдовы Навального» – слишком неубедительно смотрится Юлия.

«После встречи с Байденом Юлия Навальная, эта «весёлая вдова» с обаянием мороженой рыбы, получила ярлык на окормление русскоязычных либералов. Но она — не Соня Ганди и даже не Тихановская. Её главной заботой станет не свержение власти в России, а собственное выживание — на фоне немалых шансов стать новой сакральной жертвой к пользе её западных кураторов», – предостерегает Панина.

Адвокат Дмитрий Аграновский предостерегает, что, вне зависимости от судьбы вдовы Навального, она может сломать жизнь многим простым гражданам России.

«Проект «Юлия Навальная как лидер либеральной оппозиции» заведомо провальный, а сама Юлия уже наговорила на несколько уголовных дел. И это были бы её проблемы и её выбор, если бы не было главной, на мой взгляд опасности – в тех людях, пусть и немногочисленных, но, как правило, молодых и неопытных, которых Юлия втянет в совершение уголовных преступлений, сломает им жизнь, лишит будущего. Разумеется, эти люди будут использованы как расходный материал и тут же забыты. Поэтому провокаторская деятельность Юлии Навальной должна быть пресечена чем раньше, тем лучше», – считает Аграновский.