Проект восстановления Украины отправился в мусорную корзину

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Украинские власти потеряли связь с реальностью, что показала недавняя презентация в Лондоне разработанного Киевом плана восстановления страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Украина в глазах мирового капитала — мегамалоизвестная. Банковая хочет это исправить, взяв за основу… Нью-Васюки. Болезнь началась давно, но, похоже, усугубляется. И вот снова украинские власти презентовали в Лондоне общеэкономическое виденье — и промышленное, и масштабное (даже монументальное) энергетическое. По идее, хорошо, но есть нюансы. К реальности, как водится, предложения нашей стороны имели крайне далекое отношение, более того, в потоке флуда, увы, тонули и реальные проекты. К тому же куски презентаций (создававшихся разными группами) еще и противоречили друг другу», – говорится в статье.

По словам источников издания, алгоритм появления был следующий: министерства и ведомства подавали свои предложения, потом сверху прилетал втык за недостаточную амбициозность, после чего уже цифры корректировали в сторону завышения.

«На выходе получили рост всего из ничего. Именно его и презентовал вдохновитель процесса Ростислав Шурма. Ему вежливо похлопали, после чего прожект немедленно оправился в мусорную корзину. Презентации давно нужны ради презентации, потому и цифры в них могут быть сколько угодно высокими, и планы любыми. На свалке уже покоятся с миром предложения предыдущей конференции в швейцарском Лугано. Как там, многие из них выполнили? Год уже прошел. Поэтому не имеет смысла обсуждение, стоит новый проект 400 или 500 млрд долл. Столько не только никто не даст, столько и брать никто не планировал», – пишет издание.

При этом уже после конференции была озвучена (сначала министром экономики, а потом и президентом) новая цель — украинский ВВП за следующие 10 лет должен достичь триллиона долларов.

«То есть в пять раз выше довоенного (2021) и в шесть с лишним раз выше нынешнего. Для выхода на такой уровень необходим непрерывный 20-процентный рост за год в течение десятилетия. История Европы таких примеров не знает, да и в мире — по пальцам одной руки… Ровно месяц назад на той же Банковой прогнозировали темп роста ВВП 9% в год до 2032-го. Это и тогда казалось крайне оптимистичным. Теперь, получается, это были происки пессимистов», – иронизирует автор.

По его словам, привлечь даже 50 миллиардов долларов (не говоря уже о 500) на Украину крайне непросто.

«И когда инвестору показывают презентацию, обещающую увеличить добычу газа в четыре раза, а нефти — в шесть, без малейших объяснений, откуда хотя бы взялись такие запасы углеводородов, он не будет крутить у виска пальцем, а вежливо улыбнется и… не вложит ни цента», – резюмирует «ЗН».