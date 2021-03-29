Проект «Восточное партнёрство» призван похоронить Молдову – эксперт

29.03.2021, Москва, Елена Острякова

Идеальное позиционирование для Молдовы – это роль «Сербии на Днестре».

Об этом изданию «Блокнот Молдова» заявил кишиневский обозреватель Владимир Букарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна, пусть и отрезанная от России и сохраняющая связи с Европой, но не забывающая о своих корнях. Государство, не живущее по указке Дяди Сэма, а руководствующееся интересами своих собственных граждан. Народ, который даже в условиях глобализации хранит Церковь Христову и свою православную веру, и готов выйти на Крестные ходы в ее защиту, как совсем недавно верующие в Черногории», – сказал Букарский.

Вместе с тем, нынешняя политическая ситуация в стране, по его мнению, может привести к исчезновению Молдовы в течение ближайших лет.

«Проект «Восточное партнёрство» ведёт все страны, в нём участвующие, к самоликвидации. Молдова не является исключением. В стране открыто действуют силы, выступающие за её присоединение к другому государству. Они обладают неограниченными возможностями для агитации. Они полностью контролируют систему образования в стране. Число сторонников унионизма растёт. И если этот процесс не остановить, Молдова будет разрушена руками её же собственных граждан, как был ликвидирован Советский Союз», – заключил Букарский.