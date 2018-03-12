12.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Проектом «Тебя ждут дома» СБУ выманивает жителей республик для вербовки

Украинские спецслужбы не оставляют попыток расширить свою агентурную сеть, используя для этого различные методы давления. Кроме этого, они активно используют пропагандистский проект «Тебя ждут дома».

Об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Руководство СБУ продолжает проводить мероприятия по расширению агентурной сети, используя методы давления на родственников наших военнослужащих, проживающих на оккупированной Киевом территории, принуждая их тем самым к сотрудничеству. Граждане, не имеющее отношения к силовым структурам республики, вина которых лишь в том, что они являются родными или близкими военнослужащих ВС ДНР, подвергаются угрозам со стороны украинских спецслужб. При этом им угрожают не только уголовным преследованием по надуманным преступлениям, но и физической расправой», – сказал Безсонов.

Он также отметил, что для выманивания военнослужащих и их родственников на подконтрольную Киеву территорию используют проект «Тебя ждут дома».

«СБУ используют свой спецпроект «Тебя ждут дома», выманивая таким образом военнослужащих и их родственников на оккупированную Киевом территорию, обещая «золотые горы» и прекращение уголовного преследования. Однако до сих пор законодательной базы по амнистии сторонников республики нет. На обманутых людей, поверивших в сказки и оказавшихся в руках украинских спецслужб, заводятся уголовные дела. За более чем двухлетний срок действия этого обманного спецпроекта, десятки людей уже преданы суду и отправлены в места отбывания наказания за «терроризм», либо пособничество. Некоторые обвиняемые граждане ДНР и Украины были замучены пытками или убиты», – подытожил представитель республики.