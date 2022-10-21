Проекту «Освенцим-2» дана вторая жизнь. СБУ готовит лагерь для херсонских «зрадников»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В последние дни поступает всё больше информации, что СБУ, в связи надвигающейся генеральной битвой за Херсон организует в Николаевской области фильтрационный лагерь для выявления нелояльного Киеву населения Херсонской области, которое может попасть под «освобождение» в ходе наступательных действий ВСУ.

Учитывая горький опыт оставления российскими войсками населённых пунктов Харьковской области, СБУ будет отфильтровывать бывших граждан Украины, которые участвовали в референдуме о самоопределении области, принимали участие в агитации за Россию, получили на руки или подали заявления на получение российского паспорта, или даже принимали от «оккупантов» гуманитарную помощь.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Известно также, что, по отношению к «зрадникам» украинская «безпека» намерена применить комплекс «образцово-показательных» репрессивных и карательных мер, чтобы вытравить пророссийские настроения на «освобождённых» территориях, а заодно преподать урок «так будет с каждым, кто сотрудничает с оккупантами» в других областях, как подконтрольных киевскому режиму, так и вышедших из состава Украины.

По предварительным данным, фильтрационный лагерь обладает невысокой вместимостью и может разместить всего 500 человек и расположен он в некоем пенитенциарном заведении.

Есть мнение, что «укропише гестапо» способно пропустить сквозь этот лагерь большой поток подозреваемых в симпатиях к России бывших украинских граждан, используя методику форсированных мер воздействия, как физических, так и психологических, ломающих волю людей к сопротивлению.

Отмечается, что СБУ планирует вербовать «зрадников», уделяя особое внимание к тем, у кого имеются родственники на «освобождённых» или подконтрольных киевскому режиму территориях.

Завербованную агентуру предполагается задействовать в разведывательных и диверсионно-террористических акциях на территории новых российских областей, а также в Крыму.

Судя по имеющимся данным, что для фильтрации «безпекой» привлечены криминалисты, следственные органы, психологи, медики и другие специалисты, включая компьютерщиков для проверки изъятых у «зрадников» электронных носителей информации, нацистская Зе-хунта подошла к вопросу зачистки правобережья Херсонской области от пророссийского влияния со всей паучьей серьёзностью.

Известно также, что охрана фильтрационного лагеря будет поручена отморозкам из территориальной обороны, отличившимся жестоким обращением не только с военнопленными, но и с уклоняющимся от насильственной мобилизации населением Украины.

Судя по имеющейся у нас информации, вышеупомянутый фильтрационный лагерь может располагаться в небольшом селе Мартыновское (или Мартыновка), Вознесенского района, Николаевской области, на территории бывшей воинской части.

Этот, с позволения сказать, «объект», попал в зону особого внимания украинских антифашистов ещё в мае 2014 года.

Дело в том, что, ещё при Януковиче, украинские власти получили финансирование из бюджета ЕС на постройку под Мартыновкой специального лагеря для проверки подозрительных лиц и нелегалов, приезжающих в Евросоюз.

Строительство лагеря осуществляли турки, ЕС давал деньги, от украинской стороны требовалось принять и разместить контингент (чему способствовал расположенный неподалёку военный аэродром) и организовать следственные действия по выявлению экстремистов и скрывающихся от правосудия преступников.

По другим данным, администрация Януковича, обожавшая делать гешефты на чём угодно, согласилась за долю малую приютить в лагере нежелательных цыган из Европы, понаехавших в «райский сад» за вкусняхами без виз и приглашений.

Согласно планам, «объект» должен был начать работу в середине 2015 года, однако пришедшие к власти в Киеве путчисты вынуждены были форсировать запуск фильтрационного лагеря в связи с «российской угрозой»: Турчинов с подельниками всерьёз опасались, что, после событий в Крыму, Харькове и в Донбассе полыхнёт Причерноморье – от Херсона до Одессы – в связи с чем «объект» был готов принять «антиукраинских элементов» уже в мае 2014 года.

Интересно, что киевская хунта, уже узнавшая вкус человеческой крови, не стала скрывать, что новёхонький фильтрационный лагерь под Николаевом будет работать не на ЕС, а для «обеспечения безопасности европейской Украины», и что несогласных с бандеризацией «Незалежной» и прочих потенциальных «сепаров» никто убивать не будет, а только начнут перевоспитывать в лояльных новому режиму «громадян».

Информация о перепрофилировании «лагеря для цыган» в «фильтрационно-воспитательный лагерь» стала известна благодаря ротозейству ряда депутатов, приближённых к подонку Ляшко, засветивших соответствующие документы.

Вскоре выяснилось, что «воспитатели» получили на руки американскую методичку «MK-Ultra» или «Bluebird II», применение которой позволяет переделать несогласных в лояльных «громадян» грядущей, процветающей, европейской Украины.

Среди местных жителей фильтрационный лагерь получил прозвище «VIP-отель».

Как известно, до «перевоспитания» антимайданщиков в «VIP-отеле» дело не дошло: ушкуйники Коломойского устроили на всю Украину акцию устрашения с бойней и сожжением людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, а в Николаеве и Херсоне аваковское МВД, опираясь на местных майданных «активистов», провело массовые аресты антифашистов, вынудив оставшихся бежать от репрессий, обезглавив тем самым протестное движение.

Теперь, как мы видим, проекту «Освенцим-2» дана вторая жизнь.

Можно не сомневаться, что людей, стойких в своих пророссийских убеждениях или же непригодных для вербовки, бандеровцы уничтожат, как это было в Изюме, Купянске и Балаклее, цинично, с прибауточками и записью на видео.

Единственный способ избежать этого сценария развития событий, который станет очередным унижением российской власти в глазах не только новых, но и всех граждан России – это удержать правый берег Днепра, разгромив врага на дальних подступах к Херсону. Выжечь мразей, обрушив на их головы весь потенциал нашего конвенционного вооружения, весь наш гнев и ненависть.

Иначе мы лишимся права смотреть в глаза людям, заявляя, что Россия своих не бросает и она пришла навсегда. Такие слова на ветер не бросают!