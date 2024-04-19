«Проевропейский электорат – самый агрессивный и нетерпимый в Молдове» – социолог Дору Петруци

Алексей Логофет.  
19.04.2024 22:58
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 16
 
Дзен, Запад, Молдова, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Русофобия, Скандал, Социология, Цензура


Большинство расхождений и разрывов в логике наблюдается в среде проевропейского электората, при этом именно эта часть общества самая нетерпимая и агрессивная. Такое мнение высказал социолог Дору Петруци (на фото), возглавляющий молдавский центр социологических исследований IMAS, который осуществляет опросы общественного мнения в Молдове.

Об этом сообщает noi.md., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Большинство расхождений и разрывов в логике наблюдается в среде проевропейского электората, при этом именно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Политики, к сожалению, пытаются напугать электорат. Вы сегментируете, разделяете, не идете в колее больших идей и планов, выигрываете на том, как плох ваш оппонент, эксплуатируете страхи, и все эти элементы значительно усиливаются социальными сетями. Самый нетерпимый, самый агрессивный электорат – это, безусловно, проевропейский», – подчеркнул он.

По мнению социолога, у сторонников присоединения к Румынии в целом было довольно много агрессивных проявлений.

«В правом, проевропейском электорате мы видим самые большие расхождения и разрывы между тем, что люди говорят, и тем, что они делают. Эту нетерпимость мы видим, к сожалению, и среди представителей СМИ. Достаточно взять основные телеканалы, которые формируют аудиторию, независимую или нет, и проанализировать состав их гостей, которые на 90 % являются представителями власти», – сказал Дору Петруци.

Согласно его оценке, этот феномен заставляет людей испытывать недоверие и во время опросов скрывать свой истинный политический выбор.

«Чтобы провести такое же количество анкет, нам приходится посещать большое число домов, потому что всё больше людей отказываются отвечать на наши вопросы. Совершенно очевидно, что это явление связано с определенными сегментами, которые не любят власть. Это явление называется “спиралью молчания”, люди, когда видят в СМИ другое мнение и воспринимают его с агрессией, скрывают свой вариант и каким-то образом выходят из этой социальной игры.

Что происходит на выборах? На местных выборах мы увидели, что партия «Действие и солидарность» не набрала 49 %, как они рисовали в опросах, но они получили политические голоса в совете где-то ниже 30 %. Это довольно большая разница, но даже реальные опросы немного переоценивали возможности правящей партии. К сожалению, в этом не виновата социология. Это вопрос масс», – добавил Дору Петруци.

По его словам, подавляющее большинство населения Молдовы не хочет нарративов, связанных с внешней политикой, войной и так далее, а хочет обсуждений именно внутренних вопросов.

«Сейчас у нас исключительная ситуация, потому что наш президент постоянно избегает важных внутренних вопросов. У нас президент, которого оберегала и оберегает в высшей степени “независимая” пресса, которая не ставит президента в затруднительные ситуации, и я не нахожу в ее повестке дня какой-либо серьезной темы.

Я не имею в виду всякие встречи, вручение наград и посадку деревьев, я имею в виду тот факт, что за четыре года мандата не было затронуто ни одной серьезной темы, таких как бедность, миграция, цены на продукты питания. Это главные вопросы, которыми президент должен заниматься, а не заявлениями и лозунгами», – резюмировал социолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть