«Проевропейский электорат – самый агрессивный и нетерпимый в Молдове» – социолог Дору Петруци

Большинство расхождений и разрывов в логике наблюдается в среде проевропейского электората, при этом именно эта часть общества самая нетерпимая и агрессивная. Такое мнение высказал социолог Дору Петруци (на фото), возглавляющий молдавский центр социологических исследований IMAS, который осуществляет опросы общественного мнения в Молдове.

Об этом сообщает noi.md., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политики, к сожалению, пытаются напугать электорат. Вы сегментируете, разделяете, не идете в колее больших идей и планов, выигрываете на том, как плох ваш оппонент, эксплуатируете страхи, и все эти элементы значительно усиливаются социальными сетями. Самый нетерпимый, самый агрессивный электорат – это, безусловно, проевропейский», – подчеркнул он.

По мнению социолога, у сторонников присоединения к Румынии в целом было довольно много агрессивных проявлений.

«В правом, проевропейском электорате мы видим самые большие расхождения и разрывы между тем, что люди говорят, и тем, что они делают. Эту нетерпимость мы видим, к сожалению, и среди представителей СМИ. Достаточно взять основные телеканалы, которые формируют аудиторию, независимую или нет, и проанализировать состав их гостей, которые на 90 % являются представителями власти», – сказал Дору Петруци.

Согласно его оценке, этот феномен заставляет людей испытывать недоверие и во время опросов скрывать свой истинный политический выбор.

«Чтобы провести такое же количество анкет, нам приходится посещать большое число домов, потому что всё больше людей отказываются отвечать на наши вопросы. Совершенно очевидно, что это явление связано с определенными сегментами, которые не любят власть. Это явление называется “спиралью молчания”, люди, когда видят в СМИ другое мнение и воспринимают его с агрессией, скрывают свой вариант и каким-то образом выходят из этой социальной игры. Что происходит на выборах? На местных выборах мы увидели, что партия «Действие и солидарность» не набрала 49 %, как они рисовали в опросах, но они получили политические голоса в совете где-то ниже 30 %. Это довольно большая разница, но даже реальные опросы немного переоценивали возможности правящей партии. К сожалению, в этом не виновата социология. Это вопрос масс», – добавил Дору Петруци.

По его словам, подавляющее большинство населения Молдовы не хочет нарративов, связанных с внешней политикой, войной и так далее, а хочет обсуждений именно внутренних вопросов.

«Сейчас у нас исключительная ситуация, потому что наш президент постоянно избегает важных внутренних вопросов. У нас президент, которого оберегала и оберегает в высшей степени “независимая” пресса, которая не ставит президента в затруднительные ситуации, и я не нахожу в ее повестке дня какой-либо серьезной темы. Я не имею в виду всякие встречи, вручение наград и посадку деревьев, я имею в виду тот факт, что за четыре года мандата не было затронуто ни одной серьезной темы, таких как бедность, миграция, цены на продукты питания. Это главные вопросы, которыми президент должен заниматься, а не заявлениями и лозунгами», – резюмировал социолог.