«Проевропейский» режим Санду кошмарит молдавский бизнес» – кандидат в президенты Молдовы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Осуществлять предпринимательство в Молдове – своеобразный героизм в условиях, когда цена на энергоносители рушит самые смелые и амбициозные бизнес-идеи, а чиновники и силовики «проевропейского» правящего режима считают любое предприятие, начинание и инициативу поводом для давления, разорения и передела собственности.

Об этом рассказал кандидат в президенты Молдовы, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Многие из вас на себе испытали и репрессивную мощь всевластных чиновников, и возможность оказаться вновь на свободе. И последнее случилось только от того, что никто не пытался искажать ни Закон, ни конституционную суть Ваших гражданских прав. И я горд, что сумел доказать, что таких случаев победившей справедливости было не десяток, а сотни и тысячи», – сказал Стояногло, обращаясь к молдавским предпринимателям.

По его словам, бизнес в Молдове должен не просто обладать презумпцией невиновности, но все структуры власти должны быть нацелены на создание правовых условий для поддержания и развития бизнес-среды, исключающей любое давление или вторжение контрольных и правоохранительных органов.

«С бизнесом в нашей стране говорят через губу, менторским тоном, с опережающими любой диалог подозрениями в адрес предпринимателей во всех смертных грехах. И вот тут-то и кроится главная проблема. Все эти справедливые и насущные требования предпринимателей невозможно внедрить, не уничтожив той глубоко порочной и демотивирующей системы, в которой бизнес может развиваться только при власти, под ее бочком. Системы, которая жестоко наказывает всех тех, кто не желает жить по этим устоявшимся криминальным обычаям власть предержащих», – подчеркнул кандидат в президенты.

Александр Стояногло выступил с программой поддержки бизнеса в Молдове, составленной, по его словам, на основании тех проблем, которые поднимают на встрече с ним сами предприниматели.

Речь, в частности, идёт о снятии всех искусственных ограничений на движения денежных средств (в том числе, между Молдовой и Россией), ориентации всех банков на кредитование и поддержку бизнеса на долгосрочной основе и при справедливой ставке, льготах для развития бизнеса в агропромышленном секторе, поддержке при создании промышленных предприятий, внедрении особых программ по поддержке бизнеса, ориентированного на производство импортозамещающей продукции.