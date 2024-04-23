Проезд по крымскому мосту займёт не больше часа – Аксёнов

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Время прохождения досмотра на Крымском мосту с ожиданием в очереди максимально составит 1 час. Это целевой показатель работы всех служб, обеспечивающих безопасность на мосту.

Об этом в эфире «Россия 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымский мост – это для нас «дорога жизни», и была ею на протяжении последних 10 лет. Сегодня целевой показатель по проезду Крымского моста в часы «пик» – это максимально час ожидания. Мы с Маратом Шакирзяновичем (вице-премьер правительства РФ Хуснуллин) были на мосту в пятницу, ещё раз проверили работу со всеми службами – всеми, кто участвует в организации пропускного режима, и вышли на целевой показатель. При этом срывы бывают при объявлении ракетной опасности – движение на мосту закрывают, и какое-то накопление транспорта происходит, которое, как правило, рассасывается в течение 40-50 минут после того, как снимается угроза», – заверил он.

По словам главы Крыма, увеличено количество досмотровых комплексов на мосту, больше бригад с индивидуальными приборами.

«Различные детекторы, которые позволяют делать это ускорено. Сейчас с точки зрения инфраструктуры рисков нет. И добраться сухопутной дорогой до Ростовской области тоже можно. Я сам проехал по территориям, которые вернулись в Россию – дорога сделана, новая, хорошая, никакой проблемы нет», – отметил Аксёнов.

При этом в Крыму остается высокий «жёлтый уровень» террористической опасности.

«Наши противники работают регулярно над тем, чтобы дестабилизировать ситуацию в Республике Крым и, соответственно, нанести какой-то ущерб Российской Федерации, и жителям здесь создать определённые сложности. Просто работаем в зоне повышенного внимания, и все. У нас скоординированы все действия, работаем единым фронтом. Уровень взаимодействия органов на территории позволяет нам говорить о том, что ситуация в полном объёме на контроле находится», – заключил глава Крыма.