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17.05.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Киев, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Транспорт, Украина, Цены
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Проезд в Киевском метро подорожает из-за коррупции до 12 грн – эксперт

Новости УкраиныКиевский метрополитен намерен компенсировать сокращение прибыли из-за карантина за счет пассажиров, при этом его...

Киевский метрополитен намерен компенсировать сокращение прибыли из-за карантина за счет пассажиров, при этом его руководство не заботится об оптимизации расходов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт общественной кампании «Евро-Патруль» Вячеслав Коновалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Повысят в диапазоне 10-12 гривен. Вероятнее всего, трюк постараются смягчить тем, что будет какая-то схема абонементов. Вероятнее всего, попытаются льготников, таким образом, прищучить, возможно, им сделают монетизацию льгот через карточку киевлянина. Но коррупционные схемы скорее всего ликвидировать не будут.

Пассажиропоток упал, и никто не хочет за это платить. Есть ещё история с нецелевым финансированием. Например, за последние несколько лет я наблюдал четыре или пять волн замены турникетов в метрополитене. Спрашивается, а с самого начала нельзя было нормальный турникеты поставить?», – риторически заключил эксперт.

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