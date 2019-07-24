Профан сменит негодяя на посту генпрокурора Украины

24.07.2019, Киев, Игорь Петров

Замглавы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка, которого могут назначить генпрокурором Украины, не обладает требуемой квалификацией и рассматривается в качестве кандидата на этот пост благодаря своим связям.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Рябошапки нет реального практического опыта, он не знает изнутри философии правозащитной, правоведческой работы. Его alma mater – Transparency International, где он научился есть гранты, говорить нужные слова и в нужный момент быть в нужном месте.

Это такая команда мальчиков-грантоедов, которые где-то там были полезными, а теперь оказались рядом. Он был назначен одним из заместителей главы президентского офиса, он – советник президента.

Это все окружение Богдана, который все больше проявляет себя в качестве токсичного, потому и пытается пропихнуть свое окружение на разные должности. И мы видим те же принципы, которые процветали пять лет, когда все подчинялось каким-то личным связям, стремлению окружать себя такими людьми.

Профессиональность при таких подходах будет абсолютно имитационной», – констатирует Шабовта.

По мнению эксперта по экономическим вопросам Всеволода Степанюка случай Рябошапки показателен для всей новой власти в целом.

«Эти выборы показали, что у нас нет политической элиты. От слова «совсем» любое государство – это прежде всего политическая элита. Украине ее еще только предстоит формировать. Это – корень того зла, что мы за время независимости из десятой экономики мира превратились в отсталую африканскую страну», – заключил Степанюк.