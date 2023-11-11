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За полтора года СВО российская армия достигла таких успехов в освоении новых технологий и организации управления, каких бандеровцам никогда не достичь даже при полной поддержке НАТО.

Об этом в интервью каналу «HKCM» заявил экс-начальник военного комитета НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия обладает абсолютным господством в воздухе на поле боя. И, в частности, использование российских боевых вертолётов чрезвычайно эффективно. Добавьте к этому и то, что российские вооружённые силы обладают самой современной системой управления, то есть, отличная взаимосвязь между разведывательными системами и системами вооружения. И эта взаимосвязь позволяет им реагировать практически без задержек. Они улавливают цель, и в течение нескольких минут, а, может, даже секунд, могут с ней справиться. Это то, что делает российскую войну чрезвычайно эффективной. Превосходство России характеризуется именно боем объединённых вооружений, то есть взаимодействием различных систем. Таким образом, создаётся синергия и превосходное мастерство. Это навык, требующий длительного периода обучения», – сказал генерал.

Он подчеркнул, что для армейской организации такого уровня требуется большое количество профессиональных кадров, подготовка которых занимает долгие годы. На Украине такого кадрового ресурса нет, и никакие натовские курсы бандеровцам не помогут.

«Девять украинских бригад прошли обучение за границей, в основном в Германии. Но их учили пользоваться западными системами вооружения, но умению управлять соединёнными вооружениями – этому они не могли научиться вовремя. И там [в НАТО] критиковали ВСУ, они не смогли бы реализовать то, чему научились. Они не сосредоточили бы свои силы для мощного прорыва, а увязли. Это приводит к тому, что потери Украины непомерны в сравнении с потерями России», – добавил Куят.