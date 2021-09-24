«Профессиональная комедия: покушение на Шефира – это инсценировка» – Червоненко

24.09.2021 20:24 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира было организовано так, что понятно, – это не было настоящим покушением.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу сказать своё субъективное мнение. Реакция президента, темники, характер повреждений, куда попали пули… Я, кстати, уверен – стреляли одиночными. Ну, очень профессионально. На пробитом левом колесе доехать 5 км с тремя пулями в ноге… Вы в это верите? Болевой шок был бы такой… Даже если учитывать, что в «Ауди» левая нога не задействована, болевой шок страшный. Он доехал, припарковался. Три пули. И сегодня сообщили: одна – кость, тупое попадание в бедро, вторая – осколочная в берцовую кость. Где третья? В спешке появляются детали, которые вызывают недоверие. У меня сомнений нет. Я не хочу неприятностей себе, своим родственникам, потому что элита молчит. Когда убивают, то бронированные (машины), не бронированные… Во-первых, берут не смешные пули, а специальные пули. И стреляют не по дверям и не по капоту. Все профессионалы знают, куда надо выстрелить, чтобы остановилась машина. Этому учат. Стреляют туда, где сидит водитель – легко видно, кто был за рулем. Кроме того, отрабатываются, прежде всего, те места, где сидят VIP-персоны. И стреляют и стреляют по стёклам. Вы стекла видели? У меня ощущение, что “Шифер” действительно не знал. Это моё предположение. Но стреляли профессионально – не туда куда нужно.. это вообще, просто комедия», – заключил Владимир Червоненко.

Версия о том, что покушение – это «привет» Зеленскому, неверна.

«Приветы передаются для таких умных людей как “Шифер” и президент – совсем другим способом. Совершенно другим», – считает он.

Жизни Зеленского ничего не угрожает, по его мнению.

«Абсолютно нет. Я считаю, что покушаться на президента – это наоборот его усилить и дать возможность законным или полузаконным формированиям, таким как СНБО. Я не думаю, что Зеленский – такой человек, который вызывает ненависть такую вот. В политике уже давно разговаривают другим языком, даже в других странах. Здесь цели совсем другие», – заключил Владимир Червоненко.