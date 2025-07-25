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Хотя ВСУ периодически рапортуют о сбитии российских гиперзвуковых ракет, американские специалисты считают, что «Кинжалы» перехватить практически невозможно.

Об этом эксперт по российско-украинской войне Даррен Масако заявила в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С баллистическими ракетами сложнее. Особенно с такими как гиперзвуковая ракета «Кинжал» или с ракетами, которые сложно перехватить из-за их траектории полета. В некоторых районах Украины недостаточно средств ПВО из-за ее размеров. Батареи и расчеты ПВО важные цели для российской армии. Российские разведчики стали лучше работать за последние 2-3 года», – сказала Масако.

Она с сожалением констатировала, что российские военные продолжают удачно экспериментировать. Они используют различные отражатели для преодоления помех, меняют траекторию и высоту или кружат над городом, прежде чем нанести удар. Также они синхронизируют прибытие различных видов вооружений к месту атаки.