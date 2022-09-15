Профессия года – «сволонтер». Как на Украине зарабатывают миллионы на воровстве гуманитарки

Новости Украины

На Украине разгорелся новый скандал, связанный с махинациями вокруг гуманитарки для ВСУ. За прошедшие с момента начала войны на Донбассе восемь лет – в «незалежной» возник и прочно вошел в обиход устойчивый неологизм для обозначения «нагрева рук» под видом общественного активизма – «сволонтерить». А люди, промышляющие подобными аферами, соответственно – «сволонтеры».

Группу именно таких «сволонтеров» как раз и взяли за причинное место прямо в гнезде украинского патриотизма – во Львове, ставшем эпицентром громкого дела, расследуемого Нацполицией. Фигуранты – львовские активисты с именами и скандальной репутацией.

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В последний день лета, 31 августа, бойцы полицейского спецподразделения КОРД вместе со следователями пришли с обысками к львовскому бизнесмену Олегу Яницкому. Последний, с началом войны подсуетился и зарегистрировал «волонтерский центр» для помощи военным на базе своего предприятия по пошиву обуви Sika Footwear. Многочасовые обыски на предприятии были связаны именно с подозрением в том, что афишируемая Яницким «волонтерская деятельность» имела букву «с» в начале первого слова.

«Я занимаюсь волонтерством, в частности, тактической медициной. Получаю из Канады турникеты, окклюзионные наклейки, кровоостанавливающие бинты. Люди мне доверяют, присылают из-за границы. Мы передаем волонтерам в Кривом Роге, Кременчуге, Николаеве, Полтаве, которые под запросы передают это все на передовую. Обо всем мы отчитываемся», – оправдывается Олег Яницкий.

Однако полицейские с ним не согласились. По решению суда, они изъяли на предприятии всю находившуюся там в момент обыска гуманитарную помощь, дав повод бизнесмену нажаловаться местным СМИ о том, что «прочитав, по сути, дело касается не меня, но они меня подцепили. Подозрение заключается в продаже гуманитарной помощи».

А уже через неделю с обысками нагрянули во второй волонтерский центр, принадлежащий еще одному интересному персонажу, известному далеко за пределами Львова. Речь идет о львовском волонтере и активисте Святославе Литинском, с 2012 года заработавшем себе скандальную славу борца за украинскую мову, изводившего все инстанции судебными исками и кляузами против госорганов и отдельных должностных лиц – еще до того как это занятие стало выгодной бюджетной кормушкой с приставленным к ней сонмом шпрехенфюреров на зарплате во главе с небезызвестным Креминем.

Схема «работы» Литинского была проста как медный пятак. Он обращался в то или иное учреждение, получал оттуда ответ, как правило, на русском, после чего подавал на ответчиков в суд с требованием вести с ним, как с украиноязычным, переписку на мове. Именно по такой схеме он через суд обязал экс-главу МВД Авакова перейти на украинский язык, а также боролся с торговыми сетями за использование украинского языка в маркировке товаров.

Последней по счету перемогой Литинского на мовном фронте был иск против НАБУ, который он выиграл во Львовском окружном административном суде. Активист требовал от антикоррупционного бюро перевести на украинский язык интервью его тогдашнего директора Артема Сытника.

С началом войны борец за мову переквалифицировался в торговца перегоняемыми на Украину без растаможки – под видом помощи ВСУ – автомобилями из Европы. К нему то и пришли с обыском 8 сентября:

«Семеро взрослых мужиков жену и детей держали около двух часов, отказываясь просить соседей зайти. Отказали в базовом праве – праве на юридическую помощь. Врачи диагностировали прединфарктное состояние», – пожаловался Литинский в соцсети, подключив к своей защите голосистых грантовых побратимов и вынудив оправдываться львовского губернатора Козицкого.

«О ситуации с обысками у львовского волонтера и общественного активиста Святослава Литинского. Делом занимаются полиция Киева и сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины», – написал Козицкий в Telegram, подчеркнув, что «расследование должно быть объективным, ведь волонтеры ежедневно вносят большой вклад в устойчивость Украины».

Так или иначе, но дело вышло за пределы области, о нем стали писать киевские СМИ, на защиту львовских сволонтеров встали уже их столичные братья по гешефту, переводившие ситуацию из сугубо криминального в политическое русло: мол, полиция хочет посадить представителей волонтерского движения, защитников Украины от Путина – и прочее привычное в украинских реалиях бла-бла-бла.

Теперь уже силовики были вынуждены пойти ва-банк и превентивно выложить в прессу ранее засекреченные подробности дела. Если верить главе Нацполиции Игорю Клименко, вот один из слитых полицией из таких вопиющих примеров: некий военный в поисках авто для боевых собратьев наткнулся на объявление благотворительного фонда. Однако, как оказалось, за автомобили нужно было заплатить – 5500 евро за два автомобиля. А вот в акте приемки-передачи воинской части о стоимости упоминать было почему-то нельзя – продавцы настаивали писать исключительно «безвозмездная гуманитарная помощь».

По данным полиции, один из фигурантов, предоставляя документы от общественной организации «Независимые», договаривался с благотворителями о закупке авто за границей для нужд военных. Когда же автомобили доезжали до границы с Украиной, псевдоволонтеры растаможивали их через другие благотворительные фонды, указывая, что эти машины будут переданы в дар воинским частям ВСУ.

«Полицейские в рамках уголовного производства задокументировали эти факты и провели обыски в организациях, фондах и помещениях лиц, о которых упоминали фигуранты во время переговоров. Следователи в процессуальном порядке вызвали двух человек для вручения им сообщения о подозрении за незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи. Эти лица понесут уголовную ответственность за свое преступление», – говорится в заявлении Нацполиции.

В Нацполиции добавили, что авторитет волонтеров используют мошенники, присваивающие благотворительные взносы или распродающие гуманитарную помощь. С начала войны на Украине выявлено 404 таких случая, а 79 аферистов уже получили подозрения в рамках этих уголовных производств.

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Тем не менее, очевидно, что доходы от перепродажи гуманитарки столь велики, что интересанты дошли аж до Банковой, вынудив вмешаться самого Зеленского, проведшего по этим фактам встречу с главой МВД Монастырским и начальником Нацполиции Клименко.

Зеленский заявил, что, несмотря на военное положение на Украине, все граждане равны перед законом и призвал предоставить ему информацию о «несправедливых обвинениях в адрес волонтеров в незаконной деятельности, если таковая есть».

«Вклад наших волонтеров в победу Украины огромен. Но, к сожалению, всплывают факты и о нечестной деятельности. Один из таких – дело о продаже автомобилей для ВСУ, которое получило огласку в эти дни. Зарабатывать на наших защитниках – недопустимо. Это преступление не только с точки зрения закона, но и с точки зрения совести человека. Мошенники и воры не могут быть волонтерами», – резюмировал Зеленский.

Стоит учитывать и репутационные потери государства, ведь миф о волонтерах, наряду с мифом о ВСУ – один из краеугольных для нынешней пропаганды. Посыпется он – и утянет за собой на дно остальные.

Так что, поругивая для порядка отдельных «псевдоволонтеров», Зеленский, тем не менее, отмазывает от подозрений всю эту касту в целом:

«Для нас очень важно уважать работу – как волонтеров, так и уважать работу правоохранителей. Если есть какие-то дополнительные кейсы несправедливости, все знают мое отношение и большое уважение к работе волонтерского движения в Украине. Если у вас есть дополнительные какие-то кейсы, то, пожалуйста, передайте, я могу поднять этот вопрос».

Впрочем, если вопрос таки поднять всерьез, то это может возыметь эффект не вовремя открытого ящика Пандоры. Ведь львовский эпизод не единственный, есть еще громкое запорожское дело о перепродаже гуманитарки, концы от которого тянутся к чиновникам Банковой, есть и другие дела. И все это – лишь вершина огромного айсберга, масштабы которого, если они вскроются, могут поразить воображение даже бывалых украинских казнокрадов.