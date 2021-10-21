Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
21.10.2021 10:17 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Крым, Политика, Россия, США, Сюжет дня
Просмотров:

Профессор Гарварда: США готовы смириться с российским статусом Крыма

Маловероятно, что Соединенные Штаты официально признают малозначащий для них Крым российским, но при этом...

Маловероятно, что Соединенные Штаты официально признают малозначащий для них Крым российским, но при этом они не собираются нарушать сложившееся положение вещей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил профессор, декан кафедры госуправления Гарварда Тимоти Колтон, отвечая на соответствующий вопрос.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я думаю, очень маловероятно, что США признают Крым частью России — и это не из-за самого Крыма, который много значит для России, но почти ничего не значит для Вашингтона. Дело не в полуострове, а в том, что изменение границ, по мнению США, произошло без международных договоренностей. Я думаю, что в этом основная проблема. Здесь ситуация схожа с тем, как в прошлом столетии США более полувека не признавали страны Балтии частью СССР. Но явно Штаты не планируют нарушать сложившийся статус-кво. Они просто не в состоянии этого сделать», – убежден эксперт.

По его мнению, более актуальным может быть вариант, при котором США снимут часть санкций, мешающих международным инвестициям в Крым.

«Вашингтон может дать действующим санкциям истечь одной за другой и просто не возобновлять их», – добавил Колтон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть