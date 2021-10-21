Профессор Гарварда: США готовы смириться с российским статусом Крыма

21.10.2021 10:17 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Маловероятно, что Соединенные Штаты официально признают малозначащий для них Крым российским, но при этом они не собираются нарушать сложившееся положение вещей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил профессор, декан кафедры госуправления Гарварда Тимоти Колтон, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Я думаю, очень маловероятно, что США признают Крым частью России — и это не из-за самого Крыма, который много значит для России, но почти ничего не значит для Вашингтона. Дело не в полуострове, а в том, что изменение границ, по мнению США, произошло без международных договоренностей. Я думаю, что в этом основная проблема. Здесь ситуация схожа с тем, как в прошлом столетии США более полувека не признавали страны Балтии частью СССР. Но явно Штаты не планируют нарушать сложившийся статус-кво. Они просто не в состоянии этого сделать», – убежден эксперт.

По его мнению, более актуальным может быть вариант, при котором США снимут часть санкций, мешающих международным инвестициям в Крым.

«Вашингтон может дать действующим санкциям истечь одной за другой и просто не возобновлять их», – добавил Колтон.