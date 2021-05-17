Профессор-иноагент Соловей отмазывает Кудрина и «замазывает» Мишустина

17.05.2021, Москва, Елена Острякова

Профессор Валерий Соловей, известный своими скандальными, но не сбывающимися прогнозами, уверяет, что власть России ведет с Западом переговоры о замене Владимира Путина на Михаила Мишустина на посту президента РФ.

Об этом он рассказал на youtube-канале «Эха Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вам расскажу, это сенсация, которая реализуется буквально в последние дни. Это возможность поворота России в либерально-демократическом направлении. Или скажем так – оттепели и разрядки. Совсем недавно, около недели назад, одно из очень близких к Путину лиц (не буду его называть) в одной из соседних с Россией стран провело серию консультаций с представителями основных западных государств. На этих консультациях как раз обсуждалось возможное отношение Запада к изменению социально-политического курса России именно в сторону либерализации и демократизации.

В качестве преемника Путина был назван Мишустин. Было сказано, что он может править два срока по шесть лет. Было сказано, что Россия готова отказаться от всех внешнеполитических претензий, кроме Крыма. Также было сказано, что будет реализована умеренная чистка силовых структур. Я считаю, что это очень важно, потому что исходит из ближайшего окружения Путина. Это тот путь, по которому страна может развиваться», – сказал Соловей.

В качестве кандидатов на пост премьер-министра при Мишустине-президенте якобы рассматриваются нынешний руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, а также вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснулин.

При этом Соловей отчаянно отрицает возможность того, что преемником Путина станет Кудрин, о чем последнее время упорно пишут американские СМИ.

Напомним, о Кудрине как о выгодном для США преемнике Путина написали на прошлой неделе издания The Hill и The National Interest. В России комментаторы полагают, что публикации в американских СМИ – это часть пиар-кампании самого Кудрина.