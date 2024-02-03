Профессор из Чикаго: США готовятся драться с Россией в Арктике

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После битвы за Украину Запад будет пытаться выбить Россию из Арктики.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил профессор Чикагского университета, эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина не предвещает ничего хорошего для Европы в целом. Я верю, что русские одержат ужасную победу, но американцы не сдадутся. Со временем американцы пойдут на многое, чтобы подорвать контроль России в тех районах, которые они контролируют. А после победы над Украиной потенциал России в таких местах, как Арктика и Чёрное море, будет очень велик. Таким образом, мы уверены, что не будет конца неприятностям на Украине и в Европе» – сказал Миршаймер.

С ним согласился и норвежский политолог Гленн Дизен, отметивший, что антироссийские провокации на границах Калининграда и в Балтийском море могут быть элементами сражения за Арктику.

«Я думаю, что после завершения конфликта на Украине, даже если будет достигнуто урегулирование, возникнут новые конфликты. Очевидно, что для такой страны, как Россия, главной слабостью было отсутствие доступа к надёжному морскому коридору. Именно так всегда думали американцы, когда хотели сдержать русских. А теперь в НАТО говорят, что думают превратить Балтийское море в озеро НАТО. Даже несмотря на то, что Калининград совсем рядом, и Россия не капитулирует. И очевидно, что это будет попытка уравновесить, если не сдержать русских в Арктике. Так что мы собираемся захватить все основные морские коридоры. И мысль, что русские просто капитулируют, кажется мне очень странной», – подчеркнул политолог.