Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
19.08.2021 18:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, ЛГБТ, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Профессор-католик рад, что украинская молодёжь приветствует ЛГБТ и отрывается от Донбасса

Новости УкраиныБольшое количество украинской молодёжи одобряет «европейские ценности» и открыто для ЛГБТ-пропаганды. Об этом в...

Большое количество украинской молодёжи одобряет «европейские ценности» и открыто для ЛГБТ-пропаганды.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил профессор Украинского католического университета (Львов) Ярослав Грицак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Вопрос отношения к ЛГБТ. И приятно, что украинская молодёжь открыта к этим ценностям, в этом плане она ближе к европейской. И, что важно, дальше от России и Донбасса. Тут такой интересный полюс – Донбасс не только пророссийский, но и самый реактивный в отношении ЛГБТ», – сказал он.

Грицак подчеркнул, что на Украине также сильно упала религиозность населения. Хотя, по сравнению с Европой, верующих людей в «незалежной» всё ещё много.

«Сложился достаточно стабильный тренд. И это движение к открытости самовыражения, поскольку он сильнее представлен среди молодёжи, эта тенденция сохранится как минимум тридцать лет. Украина дрейфует в хорошую сторону», – резюмировал профессор-галичанин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть