Профессор-католик рад, что украинская молодёжь приветствует ЛГБТ и отрывается от Донбасса

Большое количество украинской молодёжи одобряет «европейские ценности» и открыто для ЛГБТ-пропаганды.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил профессор Украинского католического университета (Львов) Ярослав Грицак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос отношения к ЛГБТ. И приятно, что украинская молодёжь открыта к этим ценностям, в этом плане она ближе к европейской. И, что важно, дальше от России и Донбасса. Тут такой интересный полюс – Донбасс не только пророссийский, но и самый реактивный в отношении ЛГБТ», – сказал он.

Грицак подчеркнул, что на Украине также сильно упала религиозность населения. Хотя, по сравнению с Европой, верующих людей в «незалежной» всё ещё много.

«Сложился достаточно стабильный тренд. И это движение к открытости самовыражения, поскольку он сильнее представлен среди молодёжи, эта тенденция сохранится как минимум тридцать лет. Украина дрейфует в хорошую сторону», – резюмировал профессор-галичанин.