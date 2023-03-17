Профессор международного права назвал американский БПЛА у берегов Крыма «законной целью»

Соединенные Штаты приблизились к статусу участника вооруженного конфликта против РФ.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит профессор международного права Бахтияр Тузмухамедов, давая оценку инциденту в Чернмо море, где в результате перехвата российским Су-24 затонул американский разведывательный дрон.

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«Примечательно, что с американской стороны в данном инциденте участвовал БПЛА типа, который может выполнять не только разведывательные, но и ударные задачи, в отличие от неоднократно появлявшегося вблизи российских берегов БПЛА RQ-4 Global Hawk, выполняющего только разведывательную функцию.

Даже если предположить, что при визуальном контакте российских истребителей с американским БПЛА какое-либо оружие на внешней подвеске последнего не просматривалось, наши пилоты не могли видеть, что находится в его внутреннем отсеке, рассчитанном на полезную нагрузку свыше 300 кг. А потому они обязаны были исходить из худшего сценария. Что же может быть менее осторожным и более неблагоразумным, чем преднамеренные действия такого аппарата одной стороны вблизи государственной территории другой в период кризиса?», – пишет эксперт в «Независимой газете.