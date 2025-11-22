Профессор МГИМО: Цель Запада – заставить сербов признать Косово и вступить в НАТО
Европейская и западная культура представляет сербов как «геноцидных людей» и не воспринимают как равных партнеров.
Об этом профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Елена Пономарева заявила на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Не нужны им сербы в качестве равноправного политического партнера. Даже экономического. Так сознательно уничтожать морально и эмоционально народ в рамках одного государства, так нагло фальсифицировать историю – это супер политтехнологический прием, который используется для неугодных народов. Сербы никогда не станут такими же партнерами, как хорваты для Западной Европы», – сказала Пономарева.
Исходя из этих принципов, Запад осуществляет «современный колониальный контроль» в Боснии и Герцеговине, цель которого уничтожить Республику Сербскую как равноправный энтитет.
«Но главное, четко определилась цель – сломить суверенную волю сербов. Если произойдет «интеграция» Республики Сербской, кольцо натовластия сожмется на шее Сербии, потому что Босния, безусловно, вступит в НАТО, а Сербия отменит военный нейтралитет, признает Косово и перестанет быть партизаном в тылу НАТО. Натовская Югославия станет реальностью», – сказала Пономарева.
