Профессор МГИМО: Чем глубже линия фронта, тем дальше Украина от НАТО

Максим Столяров.  
03.04.2024 20:46
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Двухдневное совещание глав МИД стран НАТО, которое сейчас проходит в Брюсселе, будет больше посвящено грядущему Вашингтонскому саммиту с дежурными обещаниями Киеву, что Украина как никогда близка к членству в альянсе. 

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Двухдневное совещание глав МИД стран НАТО, которое сейчас проходит в Брюсселе, будет больше посвящено...

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«Перед саммитом будут сказаны две вещи принципиально важные, как они считают, что альянс никогда не был таким сильным, как сейчас, и что Украина как никогда близка к НАТО. Но за этими словами ничего не кроется, на самом деле. Традиционные высказывания.

НАТО сейчас на распутье и непонятно, как проводить юбилейный саммит в Вашингтоне. Вильнюсские решения прошлогодние провисают, непонятно, как оформлять ту самую стратегию НАТО, которую недавно приняли в виде стратегической концепции, неясно, что будет с Украиной, которая, как говорят в НАТО, всё ближе к альянсу. На самом деле, мне кажется, что чем дальше отодвигается линия фронта, тем Украина дальше от альянса», – сказал Данилов.

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