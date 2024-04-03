Профессор МГИМО: Чем глубже линия фронта, тем дальше Украина от НАТО

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Двухдневное совещание глав МИД стран НАТО, которое сейчас проходит в Брюсселе, будет больше посвящено грядущему Вашингтонскому саммиту с дежурными обещаниями Киеву, что Украина как никогда близка к членству в альянсе.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед саммитом будут сказаны две вещи принципиально важные, как они считают, что альянс никогда не был таким сильным, как сейчас, и что Украина как никогда близка к НАТО. Но за этими словами ничего не кроется, на самом деле. Традиционные высказывания. НАТО сейчас на распутье и непонятно, как проводить юбилейный саммит в Вашингтоне. Вильнюсские решения прошлогодние провисают, непонятно, как оформлять ту самую стратегию НАТО, которую недавно приняли в виде стратегической концепции, неясно, что будет с Украиной, которая, как говорят в НАТО, всё ближе к альянсу. На самом деле, мне кажется, что чем дальше отодвигается линия фронта, тем Украина дальше от альянса», – сказал Данилов.