Профессор МГИМО: «Полезные идиоты» пытаются поссорить Белград и Москву

22.09.2021 11:59 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Сербская оппозиция утверждает, что разработала план свержения президента Александра Вучича, о чем якобы была проинформирована Россия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО, доктор политических наук Елена Пономарева.

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Она характеризует внесистемную сербскую оппозицию как «полезных идиотов», действия которой могут приводить к тяжелым последствиям для страны, о которой они якобы заботятся.

Автор обращает внимание, что на днях посетивший Москву оппозиционер Младжан Джорджевич и соратники, «прикрываясь Россией, заявили, по сути, о подготовке политического переворота в Белграде».

«Как он заявил, люди «из российских политических и государственных институций, занимающиеся Балканами» проинформированы о плане смещения Александара Вучича и назначения и.о. президента спикера парламента Ивицы Дачича. Последний (согласно «программе-минимум») создаст переходное правительство, которое «позаботится о проведении подлинно демократических выборов», – отмечается в статье.

Младжан Джорджевич.

Эксперт указывает, что, если учитывать уровень партнерства между Москвой и Белградом и теплые отношения Александара Вучича и Владимира Путина, невозможно представить, что в московских кабинетах есть люди, которые обсуждают вероятность свержения сербского президента.

«Не исключаю, что в беседе за рюмкой чая некие отставники проявили лояльность к «плану» Джорджевича. Если же чая было выпито слишком много, то могли бы и виртуальной шашкой помахать: «Доколе же ты, Катилина, собираешься злоупотреблять нашим терпением…» Но эти рассуждения – повторю, отдельных личностей – не влияют на внешнюю политику РФ», – пишет Пономарева.

По ее словам, «заявление Джорджевича стоит рассматривать как политическую провокацию в интересах его кураторов».

«Чтобы разбираться в хитросплетениях мировой политики, нужно всегда искать ответ на вопрос «кому это выгодно?». В условиях усиления геополитической конкуренции обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела стратегического партнера было бы фантастической удачей для Запада. Осуществить такую задачу сложно, но возможно. Главное найти «полезного идиота», которого не жалко выбросить на свалку истории.

Александр Вучич и Ивица Дачич.

А Джорджевич и рад стараться. Просто фонтан фантазий: «Наши русские друзья этот план одобрили, они… понимают, что наш план абсолютно законный и конституционный. Русские партнеры доверяют Ивице Дачичу как человеку, который мог бы руководить страной во время переходного периода», – указывает политолог.

Она считает, что таким образом наносится удар по Дачичу.

«Таким образом, мировые игроки руками «полезных идиотов» попытались забить два шара в лузу: поссорить Белград с Москвой и ослабить позиции лидера Соцпартии Сербии, а значит, и ее самой. Уверена, Вучич, обладающий политическим опытом и знающий тонкие струны «полезных идиотов», примет единственно верное решение. Как исследователь, занимающийся технологиями политических переворотов, могу сказать, что безнаказанность ведет к усилению аппетитов, которые на практике означают войну агрессивного меньшинства против собственного народа», – резюмирует Пономарева.