Профессор МГИМО рассказал о происхождении украинской мовы

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Новости Украины

Нынешний украинский язык – это искусственное формирование, которое было сформировано на землях Польши для того, чтобы противопоставить одно славянское население другому.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил российский историк, профессор МГИМО Михаил Мягков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мягкова, польский идеолог, историк и автор версии об азиатском происхождении русского народа Франциск Духинский, является одним из проводников идеи противопоставления украинцев и «москалей».

«Духинский, вспомним, родился на западе Украины, окончил польские университеты и якшался очень много с поляками, они его снабдили и идеологией, и деньгами, и возможностью творить свои сочинения, что он пишет? Он говорит о том, что на востоке, там, где Москва, живут не восточные славяне – это какая-то смесь. Это смесь угро-финнов с монголами и чуть-чуть восточных славян, но основное – это монголы и угро-финны. Русскими они права называться не имеют – это москали, и давайте заставим москалей называться москалями и ни в коем случае не русскими. Потому что русские – это там, на западе, западная Украина и так далее», – отмечает Мягков.

Профессор подчеркивает, что украинский язык был создан искусственно и распространен на входивших тогда в состав Польши западно-украинских землях.

«Он был привносной, его инспирировали как прививку, инъекцию, заразу… Говорить об украинском языке, как языке, можно только с конца 19-го века. Это еще украинским тогда (не назывался)… Это простонародный язык, его нормы не выработаны, помогают, кстати говоря, здесь русские ученые, чтобы они создали свой язык. Инспирирование идет с помощью книг, которые пересылаются, с помощью газет, которые были, с помощью влияния – люди обучаются в Польше, полякам это выгодно, они переселяются сюда», – заключил профессор.