Профессор МГИМО: С Каховской ГЭС нужно сыграть на опережение

Новости Украины

Необходима сыграть на опережение, чётко дав понять, что ждёт Запад в случае проведения крупномасштабной провокации на территории Украины, чтобы у противника закралось сомнение в целесообразности таких решений.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил член президиума совета по внешней и оборонной политике, профессор МГИМО Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку для них Украина является списанной землёй, и они все понимают, что Украина и Россия – это не их кусок территории, для них он абсолютно чужой, я думаю, они не остановятся ни перед провокацией с затоплением, если они разрушат плотину (Каховской ГЭС – ред.), ни с провокацией грязной ядерной бомбой, ни с провокацией какой-нибудь страшной химической катастрофы, а химических предприятий на Украине много. И что мы будем делать в этом варианте? Должны мы ответить? Должны, это же наша территория, и понесёт всё это к нам. И если мы эту территорию освободим, нам это разгребать. А Зеленский убежит, это понятно, а народ уже списали. Что мы сейчас можем сделать, чтобы у них где-то закралось [сомнение]?» – сказал Безруков.

По его словам, здесь пора играть на опережение.

«Я предлагаю записать совершенно чётко доктринально, как мы будем реагировать на такие вещи. Чтобы они прекрасно знали, чтобы порог принятия решения был очевиден и анонсирован. Я не вижу другого варианта, потому что, как мы реагируем сейчас, если такое произойдёт, и опять они почувствуют слабость, вот тогда может быть уже и прямой ядерный удар по нашим войскам», – предложил эксперт.