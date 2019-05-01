Профессор МГУ: раздача паспортов не остановит войну на Донбассе

01.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Выдача паспортов РФ жителям неподконтрольных Украине районов Донбасса не предотвратит возможные военные действия в регионе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У людей на территории ЛНР и ДНР появилась защита и гарантия безопасности. Киев это не остановит, потому что пока во главе власть принадлежит политическим авантюристам, то они готовы решиться на любую авантюру ради сохранения своих активов, доходов, коррупционных схем и власти, которая все это обеспечивает. Порошенко достаточно сейчас отдать приказ двум людям на линии разграничения, и на Донбассе снова начнется война. Он это может сделать по своей собственной дурости, потому что сейчас он очень нервничает по поводу того, как ему удержать все то, что он нахапал за время президентства, в 80 с лишним раз увеличив свое состояние», – сказал он.

При этом, по мнению эксперта, военное обострение в Донбассе может возникнуть и во время правления новоизбранного президента Владимира Зеленского.

«Но этом могут сделать и за него, даже без Порошенко, уже тогда, когда Зеленский придет к власти. Не случайно есть информация, что кураторство над Украиной от Госдепа, который охладел к этому проекту, передают сейчас британским союзникам Соединенных Штатов. То есть, в первую очередь, МИ-6, МИ-5 и Foreign Office», – уверяет Манойло.