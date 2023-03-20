Профессор МГУ: Россию попытаются изгнать из Совбеза ООН

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Выписанный международным уголовным судом ордер на арест президента России преследует несколько целей.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

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«Ордер МУС преследует несколько целей. Он призван показать Кремлю: захотим – устроим судебный процесс. Он создает возможность давления на российское правительство: вас могут арестовать везде как «пособников». Он призван ограничить возможности передвижения российской элиты: «Подумайте, ехать ли, если могут арестовать». А главное – ордер должен продемонстрировать уязвимость российского президента, если он выедет с визитом в другую страну и если в будущем сменится власть в РФ», – пишет Фененко в «Независимой газете».

Кроме того, продолжает эксперт США и союзники стремятся показать, что президента России они воспринимают в одном ряду с «проблемными» лидерами вроде Башара Асада и Роберта Мугабе.

«В худшем случае – вроде Саддама Хусейна или Слободана Милошевича. Запад хочет продемонстрировать, что президент России уязвим для их правовой системы, а западные лидеры для российской – нет. Следовательно, и статус России как уязвимого государства несопоставим с их статусом – стран, решающих, над кем проводить международный процесс», – продолжает автор.

Кроме того, он напоминает, что на Западе мечтают об изгнании России из Совбеза ООН.

«Мы часто склонны недооценивать подобный сценарий «гуманитарной агрессии». Но аргумент «этого не может быть потому, что не может быть никогда» весьма опасен. Представим себе сценарий: несколько высокопоставленных чиновников России арестованы в неких странах, три постоянных члена Совбеза (США, Британия и Франция) голосуют за приостановку членства России, а КНР воздержалась, исходя, например, из «экономических интересов». Несмотря на все возмущения, США отказываются предоставить визы российским дипломатам. На заседание Генассамблеи ООН будут вынесены, например, две резолюции: «Об одинаковой ответственности коммунизма и нацизма за развязывание Второй мировой войны» и «О временной приостановке членства России в Совете Безопасности ООН до окончания расследования». Ссылки на право здесь не помогут: США способны отказать российским дипломатам в визах, ссылаясь на согласие выполнять решения Генассамблеи ООН», – отмечает профессор.

По его словам, этот негативный сценарий – один из немногих, который может ожидать нашу страну в недалеком будущем.

«Готовиться к его отражению необходимо начинать уже сейчас, а по большому счету, это следовало бы делать начиная с 2009 года. Главным компонентом подготовки должен стать отказ России от горбачевского принципа приоритета международного права над российским. (США – классический пример страны, постулирующей приоритет внутреннего права над международным.) Попытки сохранить приоритеты международного права в каких-то областях приведут лишь к созданию задела для наступления на Россию в этой сфере. Надеяться на то, что Запад «остынет», не стоит», – резюмирует Фененко.