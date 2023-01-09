Профессор МГУ: Свою самую ценную агентуру Запад еще не засветил

Низкопробные фейки, которые массово вбрасывались в российское общество сразу после начала СВО, перестали оказывать воздействие.

Об этом в интервью рутуб-каналу «СМЕРШ Крымский фронт» заявил профессор МГУ Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник увидел один важный момент, который заключался не в том, что мы научились фейки отбивать, а изменилось само восприятие аудитории, на которую эти фейки должны были оказывать воздействие. Произошло снижение чувствительности к вбросам фейковой информации из-за бугра. Если сначала они шокировали, потому что это было нечто неожиданное и похоже на остро опасное, то затем, когда эти фейки стали повседневностью, люди просто перестали на них реагировать. И фейковые вбросы приобрели некоторую клубность. Наши противники воздействуют не на массовую аудиторию, а пытаются цеплять отдельных людей, расшатывать позиции очень небольших групп, например, родителей мобилизованных. Но и они не носят массовый характер, потому что люди в большинстве своем приняли эту новую реальность и стали к ней приспосабливаться», – отметил Манойло.

По его мнению, не оправдала себя и ставка Запада на склонных к предательству российских «звезд».

«Те, кто эту реальность не приняли, они быстро дернули за рубеж. Во время своей командировки в Казахстан я некоторых таких видел. Выглядят они даже по одежде весьма странно: как попугаи они одеты. Они очень сильно выделяются на фоне по деловому одетого местного населения. Те ставки, которые наши противники делали на некоторых артистов и творческих людей, оказались с точки зрения эффективности сильно преувеличенными. Потому что до этого они всячески поддерживали власть, получали гранды и разного рода звания, участвовали в распилах определенных бюджетов. И тут ситуация изменилась, и люди которые лобзали ноги власти, неожиданно превратились в ее противников. Как такое может быть?», – сказал Манойло.

Он считает, что пиар-истерики, которые закатывают сейчас российские «звезды», представляют из себя попытку подороже продать свои услуги Западу, однако они не достигнут своей цели.

«Ценную агентуру Запад еще не пустил в ход, и она по-прежнему сидит на своих местах. Опасаться надо не тех, кто себя раскрыл, а тех, кто скрывается под маской ультрапатриотов. Это те люди, которые готовы себя продать Западу и уже думают над тем, какое место они будут занимать после известно чего. Ценник в голове у них уже есть», – заключил Манойло.