«Профессор, они разговаривают!» — собрание анонимных деколонизаторов в Одессе

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Новости Украины

Круглый стол на тему так называемой деколонизации провел в Одессе Украинский институт национальной памяти. И хотя сразу представляется что-то вроде ставки Гитлера, на самом деле мероприятие больше походило на собрание анонимных наркоманов, участники которого не просто делились друг с другом терапевтическим опытом ненависти к России, но и кичились недавно выученными словами как-то «нарратив», «ревизионность», «тезаурус» (простите, слезы застилают глаза и мешают писать).

Но так как слова были явно вновь приобретенными, большая часть действа уходила на их выговаривание (частичное, но прилежное) и перепалки участников с модератором — главой Южного межрегионального отдела УИНП Сергеем Гуцалюком, у которого не получалось правильно прочитать регалии своих коллег, тоже ученых, даже с бумажки.

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Предмет обсуждения попытался раскрыть глава УИНП Антон Дробович, и вот, что у него получилось (студенты-медики, записываем!):

«Мы не можем приступить к квалифицированному процессу декоммунизации, пока не случится нормальная рефлексия, осмысление, формирование тезауруса и понятийного аппарата, что есть чем и как апроприировать имперское наследие. Покуда не будет убедительной концепции, государство не сможет осуществить государственного овладения на государственном уровне»…

В общем, как говаривал Свирид Петрович Голохвостый, «это вам не как-либо что, а что-либо как». Так и захотелось обратиться к Дробовичу: «Позвольте спросить, вы сынок покойного Петра Голохвостого, что цирюльню держал за канавой?». Но спикер не унимался и объяснил, с какого, собственно, передозу круглый стол проходит именно в Одессе:

«Одесса — город, который у многих ассоциируется с русским имперским наследием, потому что Россия приложила массу усилий для этого, чтобы выработался определенный нарратив».

Но в конце концов главному хранителю национальной памяти надоело ломать язык о непонятные слова, и он отрезал «Алэ всэ цэ брэхня!» — на том и порешили и принялись измышлять, «як заполоныты пустоту правдой».

«Недаром российский президент лично написал статью про единый народ — это свидетельствует о смене политического концепта о российской агрессии против Украины. Если раньше много внимания уделялось противопоставлению Новороссии Украине, то сегодня ключевые усилия российской пропаганды направлены на то, чтобы навязать единство», — умозаключил политолог Артем Филиппенко.

А профессор одесского государственного педагогического университета Виктор Савченко предложил перевоспитывать молодое поколение, ведь «по уму, по образованности, мы уже не та хформа», как считал вышеупомянутый цирюльник.

«Мы живем совсем в других реалиях, чем представляем. Думаем, что наша историческая память такая же, как 20 лет назад, но появляется чудо — молодежь! Молодежь, которая не смотрит фильмов дольше 20 минут, не читает книг — совсем! — и не ходит в музеи. И надо работать именно с этими людьми», сказал Савченко.

Профессор возмущался, что «в школах из ряда вон плохо преподается история Украины, 5-6 лет ученики ковыряют в носу». И, чтобы спасти ситуацию, он предложил «переписать учебники в постмодернистском ключе с картинками. А миф Одессы использовать в нашу пользу, не выкидывать Дюка Ришелье, а сделать его украинцем». Или, как уверяла уже Проня Прокоповна, «мине тоже посля пансиена все другим кажется».

За реформу преподавания истории в школе выступила и кандидат исторических наук, доцент одесского университета Мечникова Наталья Петрова. Она рассказала, что когда проводила уроки памяти ко дню «голодомора и революции достоинства», столкнулась с проблемой – «ученики одесских школ не знают элементарных вещей по украинской истории, никаких. А российские мифы очень часто им в головы вкладывают бабушки и дедушки». Петрова уже не просто предложила заменить тексты книг картинками, но и вовсе снимать для школьников клипы — «аудиовизуальный продукт на три минуты и подсовывать как спам в Инстаграм, возможно, в виде комиксов».

Инициатива была принята одобрением, а модератор Гуцалюк перешел к своей любимой теме:

«Важно опровергнуть даты основания городов юга Украины. Очередь дойдет и до Одессы, и до Николаева, и до Херсона, и до Мариуполя, и до других городов». А его коллега профессор Тарас Гончарук добавил, что будет переименован и Севастополь.

«Если просто переписать даты основания городов, проблему мы не решим. Всем известно, что Российская империя строилась украинскими руками, не такая уж Российская империя и российская — методом пропаганды мы можем нести это для молодых поколений», — заявил историк Илья Зелинский.

«Когда мы проводили декоммунизацию, особенно в южных и юго-восточных областях, то, снимая старые названия, Ленина или Октябрьской революции, обнаруживали прежние, досоветского периода — Екатерининские или Потемкинские, — посетовал еще один историк, Богдан Короленко. — Снимая коммунистический пласт, мы наталкивались на пласт имперский. Поэтому должны быть государственные механизмы, например, как об осуждении коммунистического режима, которые позволили бы переименовывать топонимические объекты и демонтировать памятники известным деятелям Российской империи».

Короленко даже покусился на памятник Суворову в Одессе, пояснив, что надо «поработать» на сей предмет с властями Одессы.

«Надо показать молодежи, что это устаревший продукт, что русский мир дает патриархальную культуру — лапти, свечи, балалайки, ненужный хлам», — раздухарился профессор Савченко.

«Нужен закон о деколонизации!— подытожил Гуцалюк и добавил. — Нам не нужно забывать и про Кубань, и про другие наши этнические территории, которые сейчас находятся в составе пока что Российской империи».

Модератор Гуцалюк.

Итак, резюмируем. Если вы студент-медик, то вам следующее задание: посчитайте, на сколько диагнозов наговорили эти ученые-историки?

А если нет, то все равно сейчас думаете — это же откровенные сумасшедшие, на которых не стоит обращать внимания. Но нет — речь идет о действующих преподавателях, которые несут бред про лапти в школах и университетах (швондеры учат шариковых), валят памятники и сочиняют законы. А Гуцалюк при этом еще и передвигается по Одессе с ружьем. Что ни в один тезаурус, в общем-то, не вмещается и на голову не налазит.

В общем, пропал дом. 30 лет как пропал.