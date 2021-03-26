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26.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Оппозиция, Политика, Россия
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Профессор-рептилоид хочет стать президентом России


Политолог профессор Валерий Соловей, который рекомендует себя как члена тайной организации, управляющей миром, может выдвинуть свою кандидатуру в президенты России.

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я буду прекрасным президентом. Лучше действующего», – сказал Соловей.

Став президентом, он собирается отменить все мигалки на машинах, а сам будет перемещаться на вертолете.

Окончательное решение профессор примет после того, как свой пост покинет Владимир Путин, и «государство начнет разваливаться». По мнению Соловья, это произойдет до конца года.

Справедливости ради нужно напомнить, что прогнозы Соловья никогда не сбываются. Он уже пророчил уход Путина и на минувшую зиму, и на нынешнюю весну.  Тем не менее, политолог остается желанным гостем в эфире либеральных СМИ.

О том, что он является членом какой-то всесильной тайной организации, Соловей объявил в прошлом году в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону. После этого его постоянно расспрашивают на этот счет. Не так давно один из подписчиков уточнил, не иллюминат ли профессор, на что Соловей заявил, что он, скорее, рептилоид.


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