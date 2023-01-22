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Украина скрывает часть информации от своих американских кураторов.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь» заявил скандальный политолог Валерий Соловей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы, они лукавые и скрывают часть своих планов от американских союзников, чтобы союзники не вмешались. Они считают, что союзники могут быть слишком осторожны, поэтому в некоторых случаях их лучше ставить перед фактом. «Мы начнем наступление, оно будет здорово развиваться, и у них не останется другого выхода кроме как нас поддержать и нам помочь». Эта логика рабочая», – объяснил Соловей расчет украинской стороны.

Соловей прославился тем, что делал фантастические прогнозы и утверждал, что является членом тайной организации, которая управляет миром, рассказывал о шаманских обрядах, которые проводят в Кремле.

За скандальные интервью его уволили из МГИМО, где он был профессором. Зато в последнее время был частым гостем на украинском ТВ, где Соловья привечали как «гонимого в России».