Профессор-рептилоид: В России отметят годовщину Беломайдана ритуалами черной магии

Высокопоставленные российские чиновники проведут обряд черной магии в годовщину начала массовых протестов в Белоруссии.

Об этом в эфире спонсируемой «Газпромом» либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил профессор Валерий Соловей, известный своими скандальными, но не сбывающимися прогнозами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те, кто правит Россией, очень нуждаются в поддержке неких мистических сил. Неважно, откуда они происходят: из православной традиции или оккультной. Могу привести пример, 9 августа будет совершаться оккультный обряд.

В нем будут участвовать те люди, которые рассчитывают на транзит власти и принимают в нем самое активное участие. Обряд направлен на избежание Россией повторение белорусской революции. Оккультный обряд черномагического свойства», – бредил Соловей.